Alexia Rivas carga duramente contra Jota Peleteiro por la pensión de sus hijos con Jessica Bueno

Jessica Bueno y Jota Peleteiro han sido incapaces de acabar con la tensión que existe entre ellos desde que pusieron el punto y final a su matrimonio. Ni siquiera lo han hecho por el bienestar de los dos hijos que tienen en común, Jota Jr, de 8 años, y Alejandro, de tan solo 4. Ninguno de los dos se resiste a dar por perdida una batalla que ha pasado de los juzgados a los platós de televisión. El exfutbolista decidía dar un paso al frente y dar su versión de los hechos en el programa ¡De viernes!, poniendo de manifiesto que entre ambos existe un abismo.

Alexia Rivas, en el Club Social de Vamos a ver, ha trasladado el punto de vista de Jessica Bueno haciéndose eco de sus declaraciones. “Lleva un año sin pagar la pensión. Me dice que algunos meses le hace transferencias de 500, otros meses 0, otros meses 700, otros meses 1.000”, ha comentado la periodista.

La modelo sevillana ha detallado las cifras que le ha transferido en los últimos meses, desde que ella denunciase la situación en el programa ¡De viernes!. "Hasta el día que yo hice la entrevista de diciembre él no había pagado los 2.000 euros completos nunca y solo lo hizo en enero y febrero. En marzo, antes de sentarse en ¡De viernes! me pagó, dos días antes, 1.000 euros”, ha añadido.

Después de compartir las palabras de la modelo, Alexia Rivas ha dado su opinión sobre la actitud del exfutbolista gallego. “A mí me hace gracia ver a Jota Peleteiro y el alarde que hace de la vida que lleva porque sus hijos y ellos mismos van vestidos, de arriba abajo, con marcas que valen miles de euros y que luego no pueda pagar la pensión de sus hijos. O sea, ¿tú vistes a tus hijos con las marcas más caras que existen en el mundo y luego no puedes pegarlo? Yo vendería los chándals de mis hijos, que valen 5.000 euros por pagar una pensión. Me parece un alarde…”, ha zanjado la colaboradora.