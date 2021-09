Marta Luisa: la princesa espiritual

Cuando nació en 1971 la ley sálica aún estaba vigente en su país. Cuando en 1990 se modificó, ella descartó convertirse en la heredera al trono. La princesa Marta Luisa de Noruega, que este miércoles cumple 50 años, ha asegurado en una entrevista a la televisión pública NRK que el suicidio de su ex marido la ha hecho más fuerte y que cree que puede superar cualquier problema.

"Creo que todos sentimos que podemos afrontar cualquier cosa, porque nos pasó lo peor que te puede pasar. Siento que confío más en mí misma, siento que puedo con cualquier cosa que me mande la vida", dijo la primogénita de los reyes Harald y Sonia.

Ari Behn, que se quitó la vida la Navidad de 2019 a los 47 años, estuvo casado con Marta Luisa de 2002 a 2017, cuando protagonizaron el primer divorcio de la casa real noruega en dos siglos. Juntos tuvieron tres hijas: Maud Angelica, de 18 años; Leah Isadora, de 16, y Emma Tallulah, de 12.

"Está muy bien cumplir 50 años. Mi padre dice que la edad es solo un número, y él tiene más experiencia que yo. Dice que me quedan muchos años buenos, así que le creo", asegura.

Nada apegada a la vida de palacio, en una entrevista en la revista Insider desveló que cuando le plantearon con 15 años convertirse en reina en el futuro, no mostró el más mínimo interés. "Es mucha presión y realmente es una vida que debes elegir y comprometerte al cien por cien. Estoy muy feliz de que mi hermano (Haakon) sea el siguiente en la fila y esté haciendo un trabajo increíble. Está concentrado en todas las cosas correctas". Hablando sobre el mismo tema, en 2016, llegó a asegurar: "Como decía mi abuelo, el rey Olav V, no se puede apostar por un caballo cuando ya ha comenzado la carrera, así que acepto lo que sucedió y no me importa".

Polifacética, independiente y poco convencional, ha trabajado en varias ocupaciones. Una de sus aficiones, los caballos, la llevó a competir y viajar por el mundo. Posteriormente, cursó Fisioterapia, estudios poco comunes para un miembro de la familia real. También fue presentadora de un programa infantil donde leía cuentos tradicionales e incluso llegó a grabar un disco con un coro de góspel de Oslo que alcanzó el número 3 en las listas de éxitos del país. También ha escrito varios libros.

Marta Luisa se ha visto envuelta en varias polémicas, como cuando fundó con una amiga una escuela para promover el "contacto" con los ángeles, a la vez que alardeaba de tener poderes sobrenaturales. La más reciente tiene que ver con su relación amorosa con el chamán estadounidense Durek Verret -guía espiritual de famosos-, revelada en mayo de 2019, días antes de iniciar una gira de charlas que recibió duras críticas y la llevó a anunciar luego que dejaría de usar su título con fines comerciales.

"He tenido que romper con las expectativas y los límites y abrir un nuevo camino. Hay muchos que me acompañan en el proceso de mi vida, en lo bueno y en lo malo", afirma Marta Luisa. Sostiene que cuando habló de su "viaje espiritual", muchos se sorprendieron y la rehuían porque la creían una "loca", pero que esa percepción fue cambiando "de forma lenta pero segura". "Unir el rol de princesa con lo que sentía que era es un proceso que ha transcurrido toda mi vida y continúa todo el tiempo. Espero que mi viaje haya ayudado a otros a no ser tan maltratados", señala.

La princesa noruega, que acaba de publicar un libro sobre calceta, aplazó una posible mudanza a Estados Unidos con sus hijas, anunciada en abril, para estar más cerca de Verret, al que apenas ha podido ver en los últimos meses por las restricciones de viajes provocadas por la pandemia de coronavirus. "Ahora mismo no planeo mudarme. Todo cambia constantemente con el covid-19 y uno no tiene ni idea de qué pasa de un día para otro. Ahora estoy en Noruega. Veremos qué depara el futuro", afirma.