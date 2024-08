El mensaje de reflexión de Sergio Ramos en la playa: "cada final es un nuevo comienzo"

El mes de agosto es perfecto para la desconexión, alejarse de las preocupaciones y para acercarse a la playa a disfrutar de la arena y las olas. Es lo que ha decidido hacer Sergio Ramos, que además ha lanzado una interesante reflexión sobre la costa y el futuro, en su caso algo incierto, ya que sigue sin equipo para la temporada que acaba de comenzar.

El mar, la brisa, el horizonte y el futbolista sevillano

El futbolista de Camas ha pasado un tiempo en la playa con unos amigos y siempre bien acompañado por un balón como ha dejado ver en los vídeos dando toques y en las fotos del día. Ha compartido sus imágenes en la arena en su cuenta de Instagram, que ha acompañado de un texto tanto en español como en inglés en el que se puede leer lo siguiente: "Mar, brisa, horizonte, calma, amistad, sueños, susurros, tranquilidad, esperanza, destino. Aquí, entre risas y reflexiones, el sol se desliza hacia el horizonte, recordándome que cada final es un nuevo comienzo. Hoy, al contemplar el mar infinitivo, me prometo escuchar a mi corazón: cada ola es una posibilidad, cada momento, una elección. Con fe y valentía abrazaré lo que está por venir".

Las palabras de Sergio Ramos y su destino llegan en un momento en el que su futuro profesional todavía no está decidido, aunque todo apunta a que el de Camas no se plantea decir adiós al fútbol profesional tras su año en el Sevilla y la confirmación de que no continuaría en Nervión la temporada que acaba de comenzar. Hasta ahora, y sin nada confirmado, los rumores del mercado de fichajes le han relacionado con la Major League Soccer (MLS) estadounidense, concretamente con el Inter Miami, y con el equipo saudí Al-Nassr FC. En ambos casos, se reencontraría con antiguos compañeros de equipo: de elegir la liga estadounidense jugaría con Messi (con quien coincidió en el PSG), Jordi Alba y Sergio Busquets, con quien ha jugado en la selección española. En el caso de decantarse por la Saudi Pro League y el Al-Nassr, el andaluz jugaría de nuevo con Cristiano Ronaldo, gran compañero en su época como madridista, y con Aymeric Laporte, con el que no llegó a coincidir en el césped como representante español.

Tras esta publicación, las principales ligas europeas ya empezadas y a falta de unos pocos días para el cierre del mercado de fichajes de verano, algo que se producirá el 30 de agosto, Sergio Ramos ha recibido el apoyo de sus seguidores en comentarios y con más de millón y medio de me gustas. No ha sido la última de las publicaciones en Instagram en las que ha aprovechado para demostrar qué está en forma y lo mucho que se toma en serio sus entrenamientos, ya que como él mismo dice “el trabajo es la única forma” (o en inglés, como en su publicación original “Work is the only way”).

El jugador debutó en primera división en 2004 con el Sevilla y en la temporada 2005/2006 fue fichado por el Real Madrid, con cuya equipación jugó 671 partidos y marcó 101 goles en 16 temporadas con el club blanco. Tras el final de su historia con el conjunto madrileño, Ramos puso rumbo a París, donde jugó para el PSG hasta su fichaje por el Sevilla la temporada 23/24. Su final con el club de su alma implica también un nuevo comienzo, como él mismo decía en su Instagram.