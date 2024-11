Mónica Cruz y su fallida experiencia con las aplicaciones de citas

La tertulia de Zapeando descubre muchos detalles de la vida personal de sus participantes. En la mesa de debate que dirige Dani Mateo se tocan infinidad de temas y los tertulianos opinan libremente y sin ningún pudor. En esta ocasión, Raquel Perera sacaba a la luz el asunto de las aplicaciones de citas y Mónica Cruz ha aprovechado para contar su experiencia personal con las mismas.

La hermana de Penélope Cruz ha comentado que su incursión en las aplicaciones de citas para famosos se debió a un amigo que le metió en una de ellas sin permiso. La persona que le hizo esa faena a Mónica es un rostro conocido de la televisión: Miguel Ángel Muñoz.

“Mi amigo Miguel Ángel Muñoz, sin avisarme, me metió en una de estas plataformas a traición. Sentía curiosidad y decidí explorar un poco, pero mi aventura fue breve, miré un poco y flipaba con lo que veía”, ha comenzado diciendo sobre aquella experiencia.

No obstante, duró muy poco en la aplicación porque no le gustaba lo que veía. “Había muchos casados, me di de baja porque había perfiles que no cumplían mis expectativas”, ha asegurado.