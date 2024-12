La naturalidad de María José Suárez al hablar de su presunta relación con Iker Casillas

La última portada de la revista Semana con imágenes exclusivas de una divertida cita de amigos entre María José Suárez e Iker Casillas ha generado una gran expectación. Lo cierto es que ambos están solteros y han disfrutado de una cena con amigos y una posterior salida a una de las discotecas de moda de la capital de España. Los rumores sobre un posible romance se multiplicaron durante las últimas horas, aunque los protagonistas no han tardado mucho en desmentirlo.

El primero de ellos fue Iker Casillas en su perfil de X (antiguo Twitter). El exportero del Real Madrid, al que no se le conoce pareja formal desde su ruptura con Sara Carbonero, ha negado que entre ambos exista algo más que una bonita amistad. “Qué aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas. Si coincido con María José nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. Es más, compartiremos hasta el mantel. Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios por favor…”, ha posteado para aclarar la naturaleza de las fotografías.

Faltaba por conocer la reacción de María José Suárez. La empresaria sevillana ha hecho gala de su naturalidad para comentar las imágenes en el programa Y ahora Sonsoles, en el que ha entrado de manera telefónica. “No hay nada. No he visto las fotos y no tengo ni idea de nada”, ha comentado en primera instancia. La modelo ha reconocido que ha coincidido con el deportista en varias ocasiones porque ha hecho vida en la capital durante las últimas semanas.

“Ayer lo hablaba con Iker: ‘¿Oye, lo desmientes tú o lo desmiento yo? Porque esto no tiene ningún sentido”, ha asegurado. María José, que está disfrutando de su soltería tras salir mal parada de su última relación con Álvaro Muñoz Escassi, ha quitado hierro al asunto dejando claro que entre ambos solo existe una amistad que se remonta a dos décadas atrás.