La nueva Estíbaliz Sanz: sin trabajo ni recursos tras una vida de excesos

Estíbaliz Sanz ha pasado de ser un 'sex symbol' a caer en el olvido y sufrir problemas de salud mental y adicciones.

Estíbaliz Sanz fue la primera mujer española en posar para la revista Playboy, una oportunidad que le llegótras convertirse en Miss Top Model Mundial. Durante la década de los noventa pasó a ser un rostro habitual del mundo de la televisión y el espectáculo. Actualmente, poco queda de aquella mujer que pisaba con fuerza y se atrevía con todo. Estíbaliz Sanz ha sufrido graves problemas de salud mental, de adicciones y vive lejos del foco mediático.

En el año 2003 la televisiva recalaba en uno de los realities más controvertidos de Telecinco, Hotel Glam. Allí coincidió con otros rostros populares como Yola Berrocal, Pocholo Martínez Bordiú, Dinio, entre otros. En aquella etapa su vida, el éxito efímero de la televisión le jugó una mala pasada. Estíbaliz Sanz tocó fondo tras coquetear con las drogas, una adicción que también le acarreó problemas económicos.

Estíbaliz Sanz fue uno de los concursantes de 'Hotel Glam', uno de los 'realities' más polémicos de Telecinco. / MEDIASET

Estíbaliz Sanz, a sus 54 años, ha reaparecido en El tiempo justo para contar cómo es su vida en la actualidad. La televisiva, que padece esquizofrenia, estuvo a punto de perder la vida por culpa del consumo excesivo de drogas. “Estuve a punto de morir por una sobredosis. Perdí muchos kilos, muchísimos, y me quedé muy delgada hasta que un día desperté y dije que esto no podía ser. Ingrese en un centro de desintoxicación donde estuve dos meses y desde hace 30 años no he vuelto a probar tóxicos”, ha explicado.

Su relación con Pocholo y las malas compañías fueron el principio del fin para el personaje televisivo de Estíbaliz Sanz. “La parte mala de la fama pueden ser las compañías. Caí en la tentación de lo que no tenía que haber caído. No me puso una pistola en la cabeza ni me obligó, lo hice porque quise y fue lo peor que pude hacer. Podíamos gastarnos 3.000 o 4.000 euros en una noche, me vi envuelta en un mundo que era irreal”, ha relatado.

Estíbaliz Sanz estuvo una temporada trabajando de barrendera en Barcelona. / MEDIASET

Su vida actual poco tiene que ver con aquel mundo de fiestas, descontrol y despilfarro. Estíbaliz Sanz, que durante un tiempo ha trabajado como barrendera en Barcelona, vive actualmente en Zafra (Badajoz) junto a sus padres. Allí acude de manera regular a un centro especializado en esquizofrenia. No tiene trabajo y subsiste con la ayuda de sus padres en un entorno humilde.