La pensión que le pasa Paulina a Colate todos los meses

La relación sentimental de Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio acabó de muy malas formas. De eso y otros asuntos ha hablado el empresario en el programa de Telecinco ¡De Viernes!, en el que ha revelado una cuestión desconocida hasta el momento. La cantante mexicana está obligada a pasarle una pensión, aunque Colate ha aclarado que no está recibiendo todo lo que le corresponde.

De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, la cantante debe pagarle una pensión por el hecho de que obtiene más ingresos que su expareja. Así lo ha explicado Colate en el programa. “Allí cuando te separas, todas las orejas hacen una especie de balance. El que cobra más tiene que pagar una parte al que cobra menos. Si hubiera tenido lo que me correspondía, me correspondería una pensión gigantesca. Son 1.000 euros de pensión o por ahí”, ha detallado.

Colate y Paulina emprendieron una ardua batalla legal por la custodia de su hijo. Colate ha reconocido que ha gastado mucho dinero para hacer frente a todo el proceso jurídico. No ha querido precisar la cifra exacta, pero se estima un coste de medio millón de dólares como mínimo. Colate ha asegurado que a su hijo “no le ha faltado de nada”.

El empresario ha ofrecido detalles de su traumática separación de Paulina Rubio. “Ella se iba a ir a trabajar fuera dos semanas, quedamos en que me iba a quedar con el niño. No supe nada de mi hijo, se lo llevó”, ha contado.

Tras esa primera disputa, alcanzaron un acuerdo en el que según la versión de Colate salió perjudicado económicamente. “Renuncié a todo lo que me correspondía. Decidieron pagarme una tercera parte de lo que teníamos en la cuenta común”, ha explicado.

Colate ha hecho todo lo que está en su mano para luchar por su hijo. “Yo pongo una demanda porque estaban pasando cosas que estaban afectando a mi hijo. Intenté hablar con sus abogados, me mandaron a la mierda. Intenté hablar con su madre, todo el mundo de su entorno tenía prohibido hablarme. Puse una demanda para revisar el hecho de que ella tomara tantas decisiones. Pedí una evaluación de ella. Todo lo que hecho por mi hijo no me arrepiento de nada”, ha zanjado.