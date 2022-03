Los vestidos pifia

Sí, el bofetón de Will Smith a Chris Rock fue la salida de tono más comentada de esta 94 edición de la ceremonia de los Oscar. Pero el desfile de estrellas por la alfombra roja también tuvo sus momentos comprometidos con vestimentas incomprensibles, fuera de lugar o sorprendentes. Hacemos un repaso a la lista: del gótico que se marcó Billie Eilish, al Erdem soso de Jessie Buckley, pasando por lo poco favorecida que iba Maggie Gyllenhaal.

Con la belleza que posee Jessie Buckley, su Erdem fue uno de las que dejó con sabor a poco a los presentes. De corte minimalista estilo años 90. Elegante y simple, pero no dice nada.

Pero el look que más rechazos cosechó fue el elegido por Eva von Bahr. Nominada por su labor de maquillaje en la película Dune, llevó el vestido y el accesorio más polémicos. El corte del diseño no es bonito y para ese estampado uno mucho más moderno le hubiera hecho un gran favor. Y qué decir del bolso-escultura romana: ser original no lo es todo ni mucho menos.

Billie Eilish resultó una visión gótica con un vestido negro con volantes y sin marcar para nada la figura. Qué lástima que este diseño de Gucci no lo acompaña de un simple cinturón pues hubiera resultado mucho más bonito. Pero se trata de Billie Eilish.

Jane Campion ganó el Oscar por su película, pero su gusto quedó en entredicho a la hora de elegir el atuendo para esta cita: un vestido negro sin más, que no merece comentarios y que no dice nada.

El vestido de Stella McCartney que llevo a los Oscar Jamie Lee Curtis tuvo opiniones encontradas: algunos expertos de moda aseguran que es la elección perfecta para una mujer de más de 60 años, pero que no se vea nada de piel, incluso con cuello alto y mangas más alargadas, le dan un aspecto de 'tapafaltas'. Podría haber elegido algo mejor.

Maggie Gyllenhaal decidió usar un Schiaparelli Alta Costura que contaba en su frente con detalles escultóricos. Sin embargo, la elección no fue correcta. El cuello del diseño no era acertado, y el peinado y el maquillaje no favorecían en absoluto a la actriz.

Pese a que el vestido de Venus Williams era de líneas simples y de un color que siempre funciona, el blanco, su escotazo era demasiado evidente y no le sentaba bien. Aprobado por los pelos.