Quién es Andrea de las Heras, la modelo sevillana y actual pareja de Alvise Pérez

Andrea de las Heras es modelo sevillana de 28 años que ha participado y llegado a las fases finales de importantes concursos nacionales. En su vida privada, es también concocida por ser la pareja de uno de los nombres más mencionados en las últimas semanas, después de haber dado el salto al panorama nacional después de las elecciones europeas del mes de junio: el de Alvise Pérez, a quien le ha dedicado una sentida publicación por su primer aniversario.

En Instagram, donde hace unos días compartió las imágenes con el polémico nuevo eurodiputado, tiene más de 16.000 seguidores en una cuenta en la que comparte pinceladas de su vida y su trabajo, aunque sin mostrar demasiado de su vida privada.

Modelo y finalista de Miss Universo España

Además de su trabajo como modelo, ha participado en concursos como Miss Universo España en 2018 y 2020 y Miss Grand España 2020 llegando a la final en ambos concursos. También puede hablar tres idiomas además del español: inglés, francés e italiano, algo que fue una de sus bazas en los concursos, en los que también se presentó como una amante de los viajes, la literatura, el cine, la equitación y el boxeo.

En el concurso de 2018 perdió contra Ángela Ponce, también sevillana y primera modelo trans en ganar un concurso de este estilo, algo que no sentó muy bien a De las Heras, que ha mostrado en varias ocasiones su opinión negativa sobre las personas transgénero. Ese año declaró sobre su compañera que "quien nace hombre, muere hombre" y en 2023 volvió a protagonizar otra polémica con la modelo de Pilas, por un nuevo mensaje tránsfobo en el que aseguraba que: “En el 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España. En el 2023 no me avergüenzo de defender la verdad: solo hay dos sexos, y uno se muere con el sexo con el que nace” y no ha sido el único contenido de corte tránsfobo que ha compartido en redes. En este caso, lo que motivó su comentario fue el encontronazo entre Sonia Ferrer y Amor Romeira en 'En boca de todos', aunque la alusión era claramente hacia Ponce. Esto hizo que la que fuera Miss España respondiera que: "la realidad es que yo me coroné y tú aplaudiste. La realidad es que España avanzó como sociedad. Y por lo que se ve a día de hoy, tú sigues frustrada".

En 2023 también comenzó a salir con su pareja, Alvise, ya entonces conocido en redes sociales. El sevillano también se caracteriza por dar poca información que comparte sobre su vida privada, pero también publicó una foto con Andrea de las Heras en la que decía que “llegar y verte me devuelve la esperanza en todo lo hermoso de la vida por lo que merece la pena luchar”.