La obra del Tranvibús a Sevilla Este y Torreblanca acumula un retraso oficial de cuatro meses

Los documentos oficiales del Tranvibús contradicen la versión del Ayuntamiento de José Luis Sanz de que esta obra se acabará en plazo, en junio de este año. De hecho, los expedientes del área de Movilidad, a los que ha tenido acceso este periódico, especifican que la ejecución del Tranvibús acumula un retraso de "cuatro meses" y que al menos cuatro obras de este proyecto tendrán que acabarse varios meses más tarde de junio.

Esto supone que oficialmente esta primera línea de autobús 100% eléctrico y rápido entre Sevilla Este y Torreblanca y la estación de Santa Justa no podrá entrar en servicio este verano. Tendrá que esperar como poco hasta el otoño, concretamente hasta noviembre de 2025.

La cuantificación oficial de la demora que lleva consta en el informe de la dirección de obra (DO) contratada por el Ayuntamiento de Sevilla para ejercer el control sobre la UTE contratista integrada por las empresas Sando, Althenia y Conservación, Asfalto y Construcción.

La clave es cómo piensa el gobierno local salvar la financiación europea que tiene este proyecto de 20,7 millones y 16 meses de plazo máximo de ejecución si no se puede acabar por completo en junio. El delegado de Hacienda Juan Bueno niega cualquier "riesgo" en el proyecto de esta plataforma reservada para autobuses públicos, con lo que mantiene que no se pierden los fondos europeos.

Reproducción del expediente municipal del Tranvibús que deniega más plazo al contratista / Departamento de Maquetación

El informe de la dirección de obra

En un informe fechado el 17 de marzo de 2025, la dirección de obra expone que "como se ha informado en múltiples ocasiones, la obra presenta retraso respecto al plazo contractual. Dicho retraso a día de hoy se estima en 4 meses" (ver documento adjunto). Ante la petición de la UTE de un aumento del plazo de obra hasta el 25 de noviembre de 2025, el ingeniero al mando de la dirección de obra expone que no cabe que se le autorice una ampliación del plazo total de obra. "Esta DO considera que no procede la ampliación de plazo del total de la obra ni se ha causado un perjuicio económico a la UTE ya que las incidencias descritas no afectan al camino crítico de la obra", reza el informe.

Lo que sí se admite es que el contratista acabe fuera del plazo oficial algunas obras no achacables a su responsabilidad. En este caso las empresas tienen "derecho a ejecutarlas una vez finalizado el plazo contractual presentando debidamente la justificación de su programa de obra". Se pide a las empresas que aporten planificación de las obras que presentan incidencias ajenas a la UTE para analizar la fecha de finalización de las mismas.

Lo que dice Movilidad del Ayuntamiento

Sobre la base del informe de la dirección de obra, el jefe de servicio de Movilidad del Ayuntamiento concluye en respuesta a las constructoras adjudicatarias del Tranvibús que las incidencias describen para reclamar una ampliación del plazo de obra "que no son imputables al contratista, de acuerdo al Informe de la Dirección de Obra, afectan a una porción mínima del total de la obra y no tienen repercusión en el camino crítico del proyecto, por lo que no constituyen razón suficiente para justificar la ampliación del plazo de ejecución general de la obra".

Las partes de obra afectadas por incidencias no imputables al contratista son estas cuatro:

Instalación de tubería (FD 1.000 mm) bajo 3 paradas en Avda. Luis Uruñuela.

Instalación de parte no suministrada de tubería (FD 80 mm y FD 150 mm) en ambas márgenes de la Avda. Montesierra.

Terminación de 25 metros lineales de carril bici (junto a apoyo de línea aérea de media tensión) en nudo SE-30.

Terminación de 30 metros lineales de ampliación de calzada para carril segregado en Avda. de las Ciencias por avería colector abastecimiento (DN1000).

Movilidad ratifica que la UTE puede entregar fuera del plazo límite del 6 de junio de 2025 estas obras. "Conforme a la normativa aplicable, se reconoce el derecho del contratista a ejecutar las partes de obra directamente afectadas por incidencias ajenas a su responsabilidad transcurrido el plazo contractual, presentando debidamente la justificación de su programa de obra. Sin embargo, esta prolongación parcial no se hace extensiva al resto de la obra".

Y continúa Movilidad aclarando que "dado que el resto del Proyecto puede continuar su desarrollo y dentro del plazo inicialmente establecido, de acuerdo al informe de la Dirección de Obra, no existen fundamentos técnicos ni legales para modificar la fecha finalización de la obra en su totalidad, tal y como solicita en su escrito el contratista. Por todo lo anterior, se concluye que procede desestimar la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra, debiendo el contratista cumplir con los plazos estipulados en contrato para la finalización de los trabajos, 06 de junio de 2025; a excepción de las partes de obra específicamente afectadas por las incidencias indicadas, no imputables al contratista".

Los fallos de los que se acusa a la UTE

La dirección de obra acusa a las empresas contratistas (en el informe que justifica la denegación de más plazo) de llevar a cabo una deficiente planificación de las obras desde el inicio de la ejecución (6 de febrero de 2024) y de incumplir las fechas parciales de terminación de obra. "La planificación de la obra no estuvo correctamente realizada y este hecho lo demuestra la necesidad de presentar 13 programas de obra conteniendo muchos de ellos errores/imprecisiones".

"Además, analizando en detalle cada uno de los programas de obra presentados, se detecta que en todos ellos hay un incumplimiento claro de las fechas parciales de terminación de los distintos tramos de obra", reza el informe. En reiterados avisos desde abril a agosto de 2024 la dirección de obra avisa a la UTE de que acumula "retrasos detectados durante los 2 primeros meses de obra. Por tanto, ya desde el inicio de obra, el contratista estaba incurriendo en retrasos no imputables a ninguna circunstancia ajena en la fecha de emisión del informe".

En tercer lugar, se señala que las empresas se han negado a acelerar las obras con dobles turnos ("en los tramos de obra en los que no se vean afectadas áreas residenciales, por ejemplo, Montesierra") y tampoco han realizado trabajos específicos de mayor afección a tráfico de noche o en fines de semana (por ejemplo, cruces de calzada con canalizaciones).

"Se informa por parte del DO la negativa a atender dichas solicitudes por el contratista, con lo cual, se puede entender que no hay una clara intención de recuperar los retrasos incurridos por causas únicamente imputables a la UTE. Hay que indicar, que solo a partir del mes de enero de 2025, la UTE ha realizado cruces de calzada de canalizaciones en trabajo nocturno (11 meses después del inicio de obra)".