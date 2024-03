Así ha reaccionado Joana Sanz a la libertad provisional de Dani Alves

Dani Alves está a punto de recuperar la libertad bajo pago de una fianza de un millón de euros, que abonaría su amigo Neymar Junior. La Audiencia Provincial de Barcelona ha acordado la libertad provisional del futbolista brasileño, sobre el que pesa una condena de cuatro años y medio de cárcel por una agresión sexual cometida en la discoteca Sutton de Barcelona. Esta decisión llega cuando la Fiscalía y la defensa de Alves han recurrido la sentencia del juzgado de la Ciudad Condal.

En cuanto se abone la fianza de un millón de euros el futbolista estará en libertad provisional. Alves no podrá salir del territorio nacional ya que se le retirarán los dos pasaportes (el español y el brasileño), por lo que la Audiencia Provincial de Barcelona estima que no existe riesgo de fuga. El futbolista tendrá que personarse todas las semanas en la Audiencia Provincial de Barcelona y no podrá acercarse a menos de 1.000 metros del domicilio de la víctima, ni a su lugar de trabajo.

Las reacciones a la libertad provisional de Alves han provocado que su mujer Joana Sanz haya optado por una drástica decisión. La modelo tinerfeña quiere aislarse de todo el revuelo mediático que se ha generado con la noticia. Por ello, ha decidido eliminar su cuenta de Instagram y desaparecer de las redes sociales, una decisión que ya tomó con anterioridad y que veremos por cuánto tiempo se prolonga en esta ocasión.

Por su parte, la madre del futbolista carioca ha mostrado su satisfacción con la libertad provisional de su hijo, que lleva entre rejas desde enero del pasado año. “La victoria ha llegado para honra y gloria del Señor. Gracias Dios mío. Lo que Dios ha unido, nadie lo puede separar”, ha escrito en su perfil de Instagram.