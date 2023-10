La tóxica relación de Britney Spears con Justin Timberblake

Britney Spears ha publicado su libro de memorias Woman In Me, una publicación que este jueves ha llegado a España bajo el título La mujer que soy con la editorial Plaza & Janés. La princesa del pop repasa todos los capítulos de una vida repleta de sobresaltos y marcada por una tutela legal, de la que se libró el 13 de noviembre de 2021 tras surgir el movimiento #FreeBritney.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Plaza & Janés (@plazayjanes)

La vida personal y sentimental tiene un nombre propio: Justin Timberblake. La relación que mantuvieron ambos hizo honor a una de las canciones más recordadas de Britney Spears, Toxic. La cantante, que creció en el seno de una familia con una marcada ideología provida, tuvo que abortar porque Justin no quería ser padre. Ambos tenían 19 años y estaban saboreando las mieles del éxito. “Quería mucho a Justin. Siempre pensé que algún día tendríamos una familia juntos. Pero esto ocurriría mucho antes de lo que había anticipado”, ha asegurado.

La decisión, que no contó con el beneplácito de Britney, fue el germen de una acalorada discusión. Asegura que esa decisión le ha atormentado durante años. “Acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre”, ha contado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria River Red (@britneyspears)

Dos años después de la interrupción del embarazo, Justin Timberblake puso fin a la relación de una manera drástica. Britney Spears y su equipo estaban grabando el videoclip de Overprotected cuando su móvil interrumpió el proceso de rodaje. Le había llegado un mensaje de texto de Justin compuesto por dos palabras: “Se acabó”. Tres años de relación que finalizaron con un simple SMS. Chris Applebaum, exdirector de los videoclips de Britney Spears, ha explicado cómo retomaron la grabación de Overprotected. “Si no tienes ganas, lo entiendo totalmente… Pero si quieres salir ahí fuera y terminar esta última escena bajo la lluvia, puedes demostrarle que acaba de cometer el mayor error de su vida”. Britney, completamente destrozada por la ruptura, sacó fuerzas de flaqueza para finalizar la grabación.

Los rumores de infidelidad siempre habían existido sobre la pareja. Ambos optaron por no hablar de ello para cerrar de la mejor manera posible la relación. Un tiempo después, Justin sacó Cry Me a River, una canción que trataba de los engaños en una relación. Todas las miradas apuntaban a Wade Robson, coreógrafo de Britney, con el que la cantante habría mantenido un affaire. En sus memorias, la artista aclara que la infidelidad no tuvo lugar al final de su noviazgo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria River Red (@britneyspears)

“Salimos una noche y fuimos a un bar español. Bailamos y bailamos. Me besé con él esa noche”, ha revelado la artista, que asegura que ese fue su único desliz durante los tres años que duró su relación sentimental.