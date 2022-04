Rigoberta Bandini y el 'Vértigo' de sus tetas

Paula Ribó ha logrado pasar de ser una artista a una estrella. Uno puede estar toda la vida haciendo obras de arte pero hasta que una no se convierte en un superéxito, no se es una estrella. Y eso es lo que ahora disfruta -y explota- Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini, la autora del tema Ay mama que, aunque no nos representará en Eurovisión, se ha convertido en un himno al feminismo y a la maternidad.

Su presencia en el Benidorm Fest y aquella estrofa de 'no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas' forman parte ya del imaginario popular y han hecho posible que esta artista multidisciplinar -ya trabajó antes como actriz de doblaje- amplíe sus campos de expresión. Este jueves acaba de publicar su primer libro, titulado Vértigo (Editorial Aguilar), en el que habla de cómo se gestó este éxito y otros tantos, como Perra y Too Many Drugs que, tras el bombazo de su participación en el Benidorm Fest, empiezan a ser conocidos.

La editorial avanza que "Vértigo es una autoficción en la que su autora describe de forma intimista la crisis de los 30 y lo que se siente tras decidir cambiar de vida. Es un texto generacional, el retrato de una transición vital, en el que el lector acompaña a su protagonista en un salto al vacío que es a la vez esperanzador y devastador".

"Es un texto que acompaña y celebra la sensación de romper esquemas. Cuando escribí el libro y decidí saltar a ese vértigo, rompí lo que se esperaba de mí socialmente", dice a Efe la propia Rigoberta Bandini. En el epílogo del tomo añade que "de aquel Vértigo salió este libro y en esa crisis es donde empecé a componer las canciones que me han cambiado la vida. Rigoberta ya es una parte de Paula. Rigoberta siempre ha estado en mí. Rigoberta somos un poco todas". Un libro editado por Penguin Random House con el que sigue la tónica de sus canciones: "Quiero provocar, a los demás y a mí misma; emocionar", asegura convencida.