El punto y final del documental sobre Rocío Carrasco ha sido más bien un punto y seguido. Mediaset no podía dejar escapar el filón que ha encontrado en la docuserie sobre la hija de Rocío Jurado, como comprobamos en la emisión de su última entrevista en plató. El programa anunció que tendrá continuidad con En el nombre de Rocío, la segunda parte de la serie documental que podrá verse el próximo otoño.

Las últimas imágenes de Rocío Carrasco en Chipiona, coincidiendo con el 15 aniversario del fallecimiento de su progenitora, ya nos pusieron sobre la pista de este nuevo espacio. En las fotos que se difundieron se veía a la hija de La más Grande en una playa chipionera con cámaras y personal de Telecinco. Y así es. En su extensísima intervención televisiva -más de cuatro horas, aunque ella no entró en plató hasta las once de la noche-, Rocío Carrasco agradeció el apoyo recibido por parte de la sociedad, se autonombró abanderada del feminismo ("Me he dado cuenta de que soy feminista", dijo) y reiteró su versión sobre el maltrato físico y mental que ha sufrido en los últimos 20 años por parte del padre de sus hijos, Antonio David Flores. "Estoy valorando hacer varios conciertos y subastar el traje fucsia, si la productora me deja, en beneficio de las víctimas de violencia de género", anunció.

En este sentido, Rocío confía en que se reabra su caso, a la vista de que ella misma ha recordado episodios de violencia que, parece ser, había enterrado en su mente. "Cuando una persona muy cercana vio el documental me llamó y me dijo que lo que pasó durante unas de las agresiones fue mucho peor de lo que yo recordaba. Quiero contarlo en sede judicial", declaró.

Se emitió, en este sentido, un vídeo en el que varias mujeres influyentes del mundo de la política, el periodismo o el cine agradecen a Rocío Carrasco su testimonio y le muestran su apoyo: Adriana Lastra, Carme Chaparro, Lara Dibildos, Itziar Castro, Lucía Etxeberria, Melani Olivares, Mercedes Milá e Irene Montero, entre otras.

También entonó Carrasco el mea culpa en cuanto al distanciamiento en que hoy en día se ha traducido el hecho de querer dejar a sus hijos fuera de todo. "Me equivoqué en la sobreprotección de mis hijos pero nunca me hubiese perdonado hacerles daño con la verdad", manifestó la protagonista de la noche ante una entregada Carlota Corredera. "Yo nunca les aclaré lo que pasaba porque no quería ser partícipe de ese sufrimiento que me parecía horroroso. Yo lo he hecho con la mejor intención del mundo. Para mí era más importantes sus mentes que la realidad".

Con respecto a su hija, Rocío Flores, mostró su resignación. "Nunca estaré preparada para que mi hija me niegue", señaló. "Las imágenes que veo de mi hija en televisión me transmiten a cómo era mi hija ese 27 de julio de 2012, cuando ocurrió el suceso", subrayó. Pero con su hijo pequeño David sí que espera que el tiempo ponga las cosas en su sitio.

La hija de la cantante de Chipiona comentó también su intención de regresar a la localidad natal de su madre, e incluso establecerse allí. Su intención profesionalmente es, no obstante, volver a trabajar en televisión.