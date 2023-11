Se les rompió el amor a Aitana y Sebastián Yatra y ambos han roto a llorar

En Sevilla faltó Aitana Ocaña a un acontecimiento como la gala de los premios Grammy Latinos donde su entonces amor, Sebastián Yatra, era el presentador. Pero no, ya por entonces no eran pareja como ha venido a comprobarse tras la confesión del cantante colombiano, que ha reconocido en México que su no-pareja ya no lo es del todo. De hecho es que nunca confirmaron su amor. Aitana y Yatra nunca admitieron en este último año que estaban juntos pese a las evidentes muestras de que estaban más que enamorados.

Y el amor, tan frágil, ha sido en esta ocasión tan fugaz y poco verbalizado que se ha roto de forma aún más rápida. La que fuera concursante de Operación Triunfo había cortado en hace poco más de un año con el actor Miguel Bernardeau, dejando en la estacada a su pareja de cuatro años. Fue una difícil ruptura para el hijo de Ana Duato mientras Aitana pedía que no fuera perseguida. Su destino estaba en el corazón de Yatra.

En semanas atrás ya se masticaban los rumores de separación entre los cantantes y la ausencia en Sevilla de Aitana se perfilaba como una confirmación por adelantado que es la que ha argumentado el de Colombia en tierras mexicanas: "Nos queremos un montón", adelantó, para confirmar que ese cariño es de "sólo amigos". "Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", ha resumido el autor de la animada Tacones rojos.

La pareja había intimado en el plató de La Voz Kids tras haberse conocido años atrás y estando con Bernardeau la conexión entre Aitana y Yatra parecía firme. Una atracción que se convirtió en pasión y tras ella, el frío del "sólo amigos".

Aitana, por su parte, llegó a ser vista con Bernardeu con motivo del un funeral en el País Vasco, de un familiar de un amigo. En ese momento los ex se reencontraron con el corazón roto mientras Yatra preparaba su aparición en los Grammy sevillanos. Una semana después se ha confirmado el adiós.