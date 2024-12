Selena Gómez se casa y este artista será su marido

Es una de las estrellas de Hollywood más pujantes, surgidas de Disney Channel, de origen hispanoy con todo el futuro por delante. Selena Gómez se ha comprometido con el productor y compositor musical Benny Blanco, ha anunció la actriz y cantante en su perfil de Instagram.

La empresaria y protagonista de Sólo asesinatos en el edificio escribió en su perfil de la red social el mensaje "para siempre comienza ahora" al anunciar su compromiso, mientras muestra varias fotos en las que enseña su anillo de compromiso.

Selena Gómez y Benny Blanco

Son en total son cuatro instantáneas en las que aparece luciendo el anillo durante una merendola y en una romántica situación con el que ya es su prometido. Mientras, Benny Blanco comentó el post con un "Oye, espera.. esa es mi esposa", en lo que es una confirmación del compromiso.

Varias estrellas de la música y el cine felicitaron a la pareja en diferentes mensajes como Taylor Swift, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Cardi B, Lil Nas X y Julia Michaels, entre otros.

Gomez, de 32 años, y Blanco, de 36, hicieron pública su relación hace aproximadamente un año.

La pareja colaboró en varias canciones, incluido el éxito de Gomez de 2023, Single Soon, y I Can't Get Enough en 2019.

Selena, que inició su carrera con apenas 10 años y es exestrella infantil de Disney, recientemente recibió nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en la serie Sólo asesinatos en el edificio0 y la película de comedia musical Emilia Pérez.

¿Quién es Benny Blanco?

Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, es productor musical, compositor y artista estadounidense que está dejando huella en la industria musical. Nacido el 8 de marzo de 1988 en Reston, Virginia, comenzó a destacar a una edad temprana gracias a su habilidad para crear éxitos que han liderado las listas de popularidad.

Conocido por su trabajo detrás de los escenarios, Benny Blanco ha coescrito y producido canciones para algunos de los artistas más renombrados del mundo, incluyendo a Katy Perry, Ed Sheeran, Justin Bieber, Rihanna y The Weeknd. Entre sus mayores éxitos se encuentran Teenage Dream de Katy Perry, Love Yourself de Justin Bieber y Eastside, una colaboración con Halsey y Khalid en la que también participó como artista principal.

Su relación con Selena Gómez arrancó como colaboración musical. En 2019, trabajaron juntos en la canción I Can’t Get Enough, que también contó con la participación de J Balvin y Tainy. Aunque en ese momento su conexión fue estrictamente profesional, la química entre ambos no pasó desapercibida.

No fue hasta diciembre de 2023 que comenzaron a surgir rumores de un romance entre ellos. La pareja mantuvo su relación en privado durante meses, pero los fans no tardaron en notar las interacciones entre ambos en redes sociales, desde mensajes crípticos hasta publicaciones que sugerían algo más que una simple amistad.

La confirmación de su relación llegó de la manera más espectacular: con este anuncio de compromiso.