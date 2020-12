Sergi Arola se casa por sorpresa en Chile

Tras pedirle matrimonio a su novia hace unos meses, la enfermera Francisca Laree, Sergi Arola ha anunciado en sus redes sociales este miércoles que se han casado en Chile.

"Ayer fue un día muy muy especial para Francisca y para mí...", ha escrito el chef, de 52 años (casi 20 años más que Francisca, de 33), junto a una imagen en la que la pareja aparece mostrando su libro de familia.

A pesar de que no han podido festejar la boda por la pandemia, se sienten tremendamente felices: "Ya vendrán tiempos para celebrarlo con amigos y familia, ahora no toca. ¿Qué puedo decir? Soy feliz y eso este maldito 2020 pese a todos los golpes que ha dado no me lo puede quitar", sostiene Arola.

Después de celebrar la ceremonia civil en el Registro Civil de Quilimari, un pequeño municipio costero situado al norte de Santiago, los novios fueron a comer junto a los testigos al restaurante Olam de Santiago de Chile, el primero zero waste (cero residuos) de Latinoamérica. Degustaron un menú de ostras y atún preparado por el chef Raúl Yáñez, gran amigo del cocinero catalán.

Aunque su noviazgo solo ha sido de 14 meses, lo cierto es que Sergi y Francisca consideran que están hechos el uno para el otro desde que se conocieran en una reunión motera (una de las grandes pasiones que comparten) en septiembre de 2019. Un amor que ni la pandemia, que les mantuvo separados seis meses, ha logrado quebrar sino todo lo contrario: mientras ella trabajaba en un hospital de Chile, él permaneció en España para estar cerca de sus hijas.

Tal y como explicó la propia enfermera el 3 de diciembre, el cocinero le pidió matrimonio arrodillado, sin anillo, pero con una guitarra eléctrica Gretsch en las manos: "¡Sí! Acepto; lo teníamos guardado desde hace tiempo, solo algunos sabían, pero ahora que tenemos fecha confirmada y lo compartimos con todos (...) Te amo, mi vida, hoy y para siempre", contó la enfermera en sus redes.

Se trata de la segunda boda para Sergi Arola, que ya estuvo casado con Sara Fort, con quien tuvo a sus dos hijas, Ginevra y Carla, de las que dice que son sus dos grandes amores en su biografía de Instagram. El matrimonio se separó en 2012, año en el que firmaron los papeles de divorcio. En 2015 mantuvo un noviazgo con la presentadora y modelo Silvia Fominaya que no llegó finalmente a buen puerto.