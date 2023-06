La venganza de Shakira: impide que sus hijos vayan a la boda del hermano de Piqué

Shakira no para de copar titulares en las últimas semanas. Si hace unos días la revista People confirmaba su romance con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, ahora la actualidad pasa por su particular venganza con su ex, Gerard Piqué. El próximo 23 de junio contrae matrimonio el hermano del exfutbolista del FC Barcelona y en la boda no estarán presentes Milan y Sasha, los dos hijos de Piqué y Shakira.

Según el convenio que regula la custodia de los dos menores, Milan y Sasha solo podrán permanecer en Barcelona hasta el día 19 de junio. Llegado ese día tendrán que volver con su madre que se niega rotundamente a que los menores permanezcan cinco días más en Barcelona y puedan asistir a la boda de su tío. Los abogados de Piqué han suplicado a los de Shakira la prórroga de la estancia, pero la cantante colombiana no quiere ceder ni un metro, tal y como ha contado Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles.

Los representantes de Piqué habrían ofrecido a Shakira la posibilidad de compensar esos días más adelante, pero la artista no acepta el acuerdo y los pequeños no podrán acudir a la boda del hermano del exfutbolista, que está muy unido a sus sobrinos.

La principal razón de Shakira para que sus hijos no asistan a la boda es la presencia de Clara Chía en la celebración como un miembro más del clan Piqué. La artista colombiana no soportaría que sus hijos compartan tiempo y espacio con la novia de Gerard Piqué, la causante de su ruptura con el exjugador del FC Barcelona. Shakira quiere poner el foco en la inminente operación de su padre, William Mebarak, que será intervenido para solucionar un problema de salud que viene arrastrando desde hace más de un año.

Shakira lo tiene claro. Ni un paso atrás, por lo que sus hijos regresarán el día 19 del presente mes con su progenitora y no volverán a Barcelona hasta el próximo turno de visitas.