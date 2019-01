Una abuela denuncia que la Junta le retiró a dos nietas por una denuncia anónima que se archivó

Las circunstancias de la vida hicieron que Josefa y Estaban tuvieran que cuidar a sus nietas y sobrinas, respectivamente, de 15 y 6 años de edad en la actualidad desde que eran unas bebés. Hasta que un día dos policías le informaron que sus nietas no volverían porque Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía había considerado la retirada de la dos menores y su paso a ser acogidas por la Administración. Ese día a las niñas se las llevaron directamente del colegio.

Unos años antes hubo una denuncia anónima a los servicios comunitarios municipales que fue archivada. Dos años después de ésta, hubo otra, también archivada, según el abogado Gabriel Velamazán, (letrado que llevó el caso de Iván y Sara), pero inició un procedimiento administrativo en Asuntos Sociales que ha supuesto que tanto la abuela como el tío lleven desde septiembre sin poder ver a la más pequeña y desde hace casi un año, a la mayor.

Aunque en un primer momento Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía estableció una serie visitas semanales, "que no se cumplieron", después pasaron a ser quincenales. "Además, hasta 15 días después no supieron dónde estaban las niñas". Las visitas que se realizaron fueron, según el abogado Velamazán, en un recinto cerrado, "donde abuela y tío tenían orden de no dar muestras de cariño ni decirles nada sobre la posibildad de volver al hogar familiar".

Una niña muy educada

Velamazán explica que en uno de los primeros informes realizado a la más pequeña de las niñas cuando llega al centro de acogida, se explica que "la pequeña no se separa de su hermana y manifiesta insistentemente su deseo de estar con su abuela y su tío. Como mecanismo de adaptación, al cabo de los días, conversa con su abuela invisble contándole lo que hace". En otro de los párrafos del informe se destaca que es una niña "extraordinariamente educada que sueña con volver a su hogar".

De hecho, la abuela mostró una serie de dibujos y cartas entregados por sus nietas durante las visitas que pudieron realizar en la que hay mensajes como: "Sacadme del centro como sea" o "quiero volver a casa de mi abuela Pepa y mi tío Esteban, lo he dicho mil veces, pero no me echan cuenta"

En verano de 2017 la mayor de las nietas se fue con los abuelos paternos a Gerona "y allí dan permiso para que la abuela y el tío la visiten cuando quieran, a pesar de que cuando estaban en Sevilla, no podían hacerlo". El acogimiento fracasa y la menor vuelve a Sevilla unos meses antes del juicio.

Desde Gerona la niña mayor puede mantener el contacto con varias personas pero una vez que regresa al centro de acogida de Sevilla,se corta completemente la comunicación. Por otro lado, la familia deja de mantener contacto con la pequeña de las nietas hace tres meses y medio porque se les comunica desde Asuntos Sociales que se ha iniciado procedimiento de guarda con fines de adopción. A este respecto, Velamazán comentó que existe una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2018 donde, en un pleito contra la Junta, falla que aunque el menor esté en guarda con fines de adopción, "esto no implica que se corten las visitas, algo que sí ha pasado en este caso".

Juicio

Durante todo este procedimiento de resoluciones administrativas se ha abierto un proceso por el que en marzo de 2018 se celebró un juicio en el Juzgado 23 de Sevilla. La sentencia está recurrida. En el fallo, que no dio la razón a la familia de las menores, "se indica de manera clara que abuela y tío son los referentes afectivos fundamentales y hace una serie de consideraciones a la administración. Por un lado, no separar a las hermanas; y por otro, establecer cuanto antes unas relaciones normalizadas con la abuela y el tío". El abogado ha explicado que no se ha cumplido.

Para Gabriel Velamazán, este es un ejemplo de casos donde "no hay buen hacer por parte de la Administración". El abogado ha hecho un llamamiento a los nuevos responsables autonómicos de Asuntos Sociales para que estudien a fondo estos expedientes y se permita el restablecimiento, de inmediato, de los contacto entre las menores y la familia, paralizando el proceso de guardia con fines de adopción de la más pequeña de las niñas".

En la actualidad, las hermanas están separadas. Se da la circunstancia de que la mayor de ellas tiene diagnosticado un retraso madurativo que le provoca dificultades en el aprendizaje y que se ha agravado desde que está en esta situación, explicó Velamazán.

Según explicó el abogado de la abuela y el tío de las menores, durante el juicio "no se ponderaron demasiado las pruebas presentadas por esta parte". Además, el psicólogo forense Rafael del Río, que en esta ocasión era testigo por parte de la familia, explicó que aplicando los criterios de idoneidad usados por los propios Asuntos Sociales, "la abuela cumple todos los requisitos para solicitar el acogimiento e incluso la adopción y que las niñas no tienen los criterios de peligrosidad que aplica la Junta para retirar la tutela de los menores".

Desinformación

A lo largo de todo este proceso se han presentado solicitudes para visitar a las niñas e incluso de acogimiento por una vecina, abuela de la mejor amiga de la nlña, y la profesora de las clases de apoyo de la mayor de ellas, que han sido no desestimadas, si no no respondidas. Incluso se ha intentado tener información a través de la Oficina del Defensor del Pueblo, que ha explicado mediante carta a los interesados que Asuntos Sociales no les responden a la solicitud de información.