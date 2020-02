Alaya rechaza suspender la actividad de la mina de Aznalcóllar

Dice la juez que en relación con esta medida solicitada faltaría el cumplimiento de un tercer requisito, tan importante como los demás, que es el requisito de la proporcionalidad, "que se define como la medida de lo justo y del equilibrio y que sirve para ponderar la conexión entre los primeros presupuestos analizados y la necesidad y equidad de la medida" .

Y en el caso presente, "con independencia de que la referida medida tenga encaje o no" en las leyes de enjuiciamiento, este requisito "no se cumple pues la concreta medida cautelar que aquí se pide consiste en la suspensión de procedimientos administrativos de evaluación ambiental, de forma que aunque orientados al proyecto de explotación minera, no determinan la autorización de la misma sino en su caso su adecuación a la protección del medio ambiente, y además no se estima que dicha medida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 728 de la LEC, pueda influir en el perjuicio por la mora procesal alegado por la recurrente en su escrito de solicitud de la medida cautelar, supuestas responsabilidades patrimoniales contra la Junta de Andalucía por parte de la empresa Minera Los Frailes"

Para el tribunal, al margen de la presunta responsabilidad de las personas que actuaron en su representación y en el de las sociedades a ella vinculadas, "dicha entidad debe ser conocedora, tanto a través de algunas de esas personas que se encuentran personadas en las actuaciones como por la notoriedad de la causa, de la investigación penal que se está llevando a cabo y del riesgo económico que asume continuando con su proyecto minero, sin perjuicio de la comunicación que entienda el Juzgado a dicha mercantil a los efectos oportunos".