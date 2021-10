Anticorrupción rebaja a menos de dos años la pena de prisión para dos ex directivos de Invercaria

La Fiscalía Anticorrupción ha modificado su acusación en el tercer juicio de Invercaria, rebajando a menos de dos años de cárcel la pena que solicita para los ex directivos de Promoción Juan María González y Cristóbal Cantos, una rebaja que ha introducido al considerar que ambos acusados son "cooperadores necesarios" de los delitos y no autores.

El fiscal Francisco Sánchez Mellado, que inicialmente acusaba a los cuatro ex directivos de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha introducido además un delito de falsedad en documento oficial, del que responsabiliza a los cuatro acusados, si bien ha introducido además una modificación relacionada con la condición de los acusados en relación con estos delitos. Así, el representante de Anticorrupción ha mantenido la petición de seis años de cárcel para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y para el ex director financiero Antonio Nieto, mientras que para los ex directores de Promoción Juan María González y Cristóbal Cantos -a los que inicialmente consideraba autores también de los delitos y pedía tres años y medio de prisión- ha pedido un año y once meses de cárcel, en el caso del primero, y un año y nueve meses para Cantos.

Además, el fiscal ha confirmado, tal y como anunció al inicio del juicio, ha retirado la indemnización de 365.558,73 euros que reclamaba para Invercaria en concepto de responsabilidad civil, todo ello después de que la acusación particular que ejerce la sociedad de capital riesgo se haya reservado las acciones civiles. Inicialmente, la Fiscalía reclamaba que Juan María González abonase 29.928,25 euros; 12.960 euros en el caso de Cristóbal Cantos; 232.446,32 euros Antonio Nieto; y 90.224,16 euros a Tomás Pérez-Sauquillo.

Las otras tres acusaciones particulares han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales. En este sentido, la agencia IDEA sólo acusa a Pérez-Sauquillo y a Antonio Nieto, a los que solicita seis años de cárcel, mientras que Invercaria acusa también a estos dos procesados pidiendo una condena de cinco años para cada uno.

Y la acusación popular que ejerce el PP-A pide seis años para estos acusados y también para Juan María González, y exculpa a Cristóbal Cantos, como ya hizo en el anterior juicio de Invercaria por las ayudas a Juana Martín.

Las defensas de los cuatro acusados, por su parte, elevarán mañana a definitivas sus conclusiones provisionales, después de que los abogados de Pérez-Sauquillo y de Antonio Nieto hayan mostrado su oposición a la que consideran una "acusación sorpresiva" por parte de la Fiscalía al haber introducido el delito de falsedad en documento oficial.