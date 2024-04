Arranca la huelga indefinida de los letrados del SAS

El Comité de Huelga de los Letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que, tras la reunión mantenida el pasado 25 de marzo con los representantes de la Administración, se mantiene la convocatoria de huelga que ha arrancado este lunes, ante la falta de una propuesta concreta y significativa para resolver las reivindicaciones planteadas por los Letrados del SAS.

Según han señalado los letrados, fuentes de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud manifestaron en los últimos días en diversos medios de comunicación su interés por actualizar el Decreto que regula la asistencia jurídica al SAS, así como su voluntad de trabajar en aspectos de la organización, estructura y funciones de la Asesoría Jurídica. Sin embargo, lo único que ofrecen para resolver el conflicto es “crear un grupo de trabajo en el que haya representantes de los órganos directivos implicados y de los Letrados del SAS y que se empiece a negociar y trabajar en el texto del Decreto fuera de la prensión de la convocatoria de huelga”.

Esta propuesta supone un claro retroceso en el camino avanzado toda vez que el texto del Decreto ya ha sido elaborado y ha ido cumpliendo los trámites preceptivos para su aprobación encontrándose en la fase final de la tramitación, a falta del Informe favorable de Hacienda. Para los letrados, resulta "sorprendente" que lo que propone la Administración sea lo que ya se ha trabajado desde hace cinco años, habiéndose mantenido reuniones constantes con los diferentes responsables y titulares de los órganos directivos implicados en la necesaria aprobación del reglamento.

"No es de recibo que los cambios producidos en las personas responsables de dichos órganos perjudiquen y retrasen la aprobación de un reglamento que ya está avanzado y paralizado por la negativa del Gobierno Andaluz de destinar una partida presupuestaria a solventar un problema que arrastra desde hace años. Una decisión más que se suma a la deficiente gestión de la Sanidad andaluza y perjudica al propio Servicio Andaluz de Salud y a sus profesionales", señalan.

De la misma forma, explican que no entienden "dónde está el problema ni cuál es el motivo real de que cada año se nos asegure que se va a incluir en los presupuestos el montante económico necesario para la aprobación del texto normativo y cada año comprobemos que no se ha cumplido con dicho compromiso.Un solo procedimiento judicial de los que se atienden en la Asesoría Jurídica a diario, alcanza el importe necesario para aprobar el Decreto, siendo millones de euros los que se defienden y se ponen en riesgo diariamente con una Asesoría Jurídica del SAS funcionando de forma deficitaria como viene ocurriendo desde hace años. Si no se avanza en la aprobación del Decreto el riesgo económico es mayor que el que supone su aprobación. No podemos retroceder al principio y volver a confiar en palabras y compromisos que no se cumplen. Los responsables de la Administración cambian, pero nosotros permanecemos, garantizando la seguridad jurídica y velando por el cumplimiento de la legalidad en sus decisiones y por la defensa de los profesionales sanitarios que también nos trasladan su desazón y abandono por la situación preocupante por la que está pasando la Sanidad Andaluza".

Es por ello que, prosiguen, el sentir de los Letrados del SAS es que la Administración "ha querido cumplir formalmente su obligación de negociar pero sin que exista una intención real de solucionar el conflicto. La propuesta de la Administración para desconvocar la huelga queda supeditada y condicionada por su parte a que en el futuro se podrían atender las reivindicaciones del colectivo, sin que hasta ahora ni la Consejería de Salud, ni el SAS, ni la Consejería de Administración Pública, ni la de Hacienda, ni el Presidente de la Junta de Andalucía que la preside y como responsable del Gobierno andaluz y de sus problemas, hayan asumido obligación real alguna que permita alcanzar una solución al conflicto".