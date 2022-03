Arranca el tercer juicio de los ERE con la mirada puesta en el Tribunal Supremo

La Audiencia de Sevilla inicia el próximo martes, 15 de marzo, el tercer juicio de la macrocausa de los ERE y lo hace con la mirada puesta en el Tribunal Supremo, que recientemente ha convocado una vista pública para la exposición de los recursos presentados contra la primera sentencia, en la que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En este tercer juicio -los otros dos acabaron en sendas condenas-, se sentará en el banquillo de los acusados el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas que por importe de más de 8 millones de euros recibieron las empresas vinculadas al corcho.