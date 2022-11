La Audiencia cita a Griñán el miércoles para el cumplimiento de la condena de inhabilitación

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha citado al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y a los otros ocho ex altos cargos condenados a penas de prisión para que comparezcan ante el tribunal el próximo miércoles a los efectos del "cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados" en la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE.

Así lo expone el tribunal en una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que también requiere a estos nueve ex altos cargso para la "correspondiente condena en costas". Para ello, la sala ha citado a Griñán y a los otros condenados para que comparezcan ante el tribunal el próximo miércoles, a las 11:00 horas de la mañana.

La providencia llega después del auto dictado el pasado 11 de octubre en el que la Audiencia requirió al ex presidente de la Junta Manuel Chaves y a los otros ex altos cargos condenados por el delito de prevaricación para el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial que se les impuso en la sentencia del 19 de noviembre de 2019, que ha sido ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

De esta forma, la Audiencia ha citado además de Griñán al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, a los ex consejeros Magadalena Álvarez y Gaspar Zarrías, al ex viceconsejero de Economía José Salgueiro, al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y al ex director general de la agencia Idea Jacinto Cañete.