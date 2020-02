La Audiencia exculpa a Rivas y a Ramón Díaz de la ayuda a Fundiciones Caetano

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la decisión de la juez María Núñez Bolaños de archivar la causa contra el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el ex asesor de la dirección general de Empleo Ramón Díaz Alcaraz, en relación con las ayudas de 3,6 millones concedidas para el ERE en la empresa Fundiciones Caetano, empresa siderometalúrgica asentada en Camas (Sevilla) desde los años 40 del pasado siglo.

La causa contra Rivas y Díaz Alcaraz fue archivada por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en marzo de 2018, pero la Fiscalía Anticorrupción recurrió en reforma y en apelación ante la Audiencia, que ahora ha exculpado igualmente a ambos en un auto dictado por la Sección Séptima de la Audiencia, en el que los magistrados destacan que el recurso del Ministerio Público fue apoyado por la acusación particular que ejerce el PP-A "sin aportar un solo argumento", mientras que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía "no se ha pronunciado".

El tribunal analiza la actuación del ex delegado y del ex asesor de la dirección general de Empleo y concluye en la "falta de solidez de los indicios racionales de criminalidad que la Fiscalía Anticorrupción percibe" en su actuación. Sobre Rivas, la Fiscalía alegó que participó "en reuniones, dictó resoluciones e informes en los ERE de Fundiciones Caetano con conocimiento de la financiación pública de las pólizas concertadas por la empresa".

Sin embargo, la Audiencia subraya que la decisión sobre la financiación y la forma de pago de las pólizas para el ERE "se fraguó a través de negociaciones directas entre la empresa Fundiciones Caetano" y el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, "en cuanto cabeza de la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta". Guerrero fue "quien firmó las cartas mostrando su conformidad con la concertación de las pólizas y, obviamente, las órdenes de pago partían de quienes tenían la competencia para ello, esto es, los correspondientes directores generales de Trabajo en relación con los de la agencia IFA/IDEA".

En cuanto al ex asesor de Empleo Ramón Díaz Alcaraz, la Audiencia rechaza igualmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, al señalar que lo único que se desprende de la lectura de los documentos que se han localizado es que Díaz Alcaraz acompañó a Guerrero en una reunión con directivos de Fundiciones Caetano "en la que se trató el tema de una regulación de empleo con motivo del concurso de acreedores, y que pocos días después el declarante asistió a una reunión en la delegación provincial de empleo que se celebró con técnicos de la misma y personas de la empresa para asesorarles en la que se llamó 'secuencia documental' para solicitar tal regulación en el juzgado de lo Mercantil".

Dicen los jueces que el asesoramiento de Díaz Alcaraz a la dirección general de Trabajo "no modificó en modo alguno la mecánica fraudulenta de concesión y pago de ayudas a las empresas que aleatoriamente elegía dicha consejería", por lo que, en contra de lo que sostiene la Fiscalía, "la actuación de este investigado no puede describirse como una aportación operativamente indispensable para el correcto devenir del hecho delictivo", ni tampoco puede ser considerado cooperador necesario, inductor o cómplice de los delitos investigados.

Por último, la Audiencia critica la "defectuosa forma de trabajar del juzgado como de las partes intervinientes", lo que hace que "este tribunal se ha visto en esta ocasión obligado a trabajar no ya como órgano instructor sino como funcionario de auxilio judicial -cuando no de investigador de archivos- para intentar localizar el documento al que con defectuosa cita se remite la Fiscalía Anticorrupción", señala el magistrado Javier González, presidente de la Sección Séptima de la Audiencia y ponente de este recurso.

Recientemente, el mismo tribunal ha exculpado al ex parlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz de otra de las ayudas de los ERE.