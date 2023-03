La Audiencia mantiene el aplazamiento de la entrada de Griñán en prisión al no haber concluido el tratamiento

La Audiencia de Sevilla, encargada de ejecutar la sentencia del caso de los ERE, mantiene el aplazamiento de la entrada en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán al no haber concluido aún el tratamiento del cáncer de próstata que se le diagnosticó en diciembre pasado.

La Sección Primera de la Audiencia ha dictado una providencia en la que pone de manifiesto que, una vez recibido la información aportada por la defensa del ex presidente, "estese a la espera de que la defensa del penado comunique a este tribunal que ha concluido la sesiones de radioterapia", de lo que se desprende que por el momento no se pedirá ningún pronunciamiento a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación particular ni a los servicios médicos de la cárcel de Sevilla-I.

El pasado 21 de marzo, la Audiencia de Sevilla requirió el abogado de José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE, para que aportada "todos los informes médicos de que disponga", con la finalidad de que se proceda a un "nuevo reconocimiento médico" por los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, que ya en enero pasado recomendaron que Griñán no entre en prisión hasta que se "confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica".

Esta decisión se produjo precisamente después de que la Fiscalía solicitara la entrega de nuevos informes médicos actualizados sobre el tratamiento de su cáncer de próstata, antes de que pronunciarse sobre si el ex alto cargo debe entrar ya en la cárcel para cumplir la condena.

Previamente los servicios médicos de la prisión pusieron de manifiesto que es "posible el tratamiento" dentro del centro penitenciario. La Fiscalía pidió entonces que la defensa entregara información actualizada sobre el "diagnóstico, tratamiento y eventuales complicaciones efectivas" derivadas del mismo.

Los fiscales delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, presentaron un escrito en el que recordaban que la Audiencia acordó en su auto del pasado 13 de enero aplazar la decisión sobre la aplicación al penado del beneficio de la suspensión contenido en el artículo 80.4 del Código Penal hasta que "concluya las sesiones de radioterapia, acordando recabar el informe de los servicios sanitarios del Centro penitenciario de Sevilla ya reseñado sobre la posibilidad de tratamiento de la enfermedad en dicho centro".

Una vez recibido este informe, en el que los servicios médicos señalan que hay "múltiples" presos en una situación similar a la de Griñán, la Fiscalía Especial considera que "siendo posible el tratamiento del penado en el Centro penitenciario conforme a la documentación obrante en autos, con carácter previo a pronunciarnos sobre el ingreso en prisión para el cumplimiento de la pena impuesta se requiera a su representación procesal para que aporte información médica actualizada sobre diagnóstico, tratamiento y eventuales complicaciones efectivas derivadas del mismo".

El informe que han elaborado los servicios médicos de la prisión de Sevilla-I acercan la posibilidad de que el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, ambos condenados por el caso de los ERE y enfermos de cáncer, puedan entrar en prisión y continuar su tratamiento, como ocurre con otros internos con patologías similares.

En el informe, los servicios médicos penitenciarios explican que cuando hay una atención especializada se traslada a los pacientes a los hospitales de Sevilla, dado que a través del convenio establecido con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “se procede a la derivación de pacientes a los servicios especializados de las áreas hospitalarias Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla”.