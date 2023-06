La Audiencia de Sevilla ordena buscar en Rota al testigo clave de un intento de asesinato en Los Pajaritos

La Audiencia de Sevilla ha suspendido este lunes el juicio a un hombre para quien la Fiscalía pide diez años de cárcel por intentar asesinar a otro varón con quien coincidió y discutió en un fumadero de droga de Los Pajaritos. El acusado, en prisión provisional desde hace siete meses, ha acudido a la vista oral desde la cárcel. No ha hecho lo mismo, y he ahí el motivo del aplazamiento, un testigo "esencial" que presenció los hechos y que no ha podido ser localizado porque "no se han hecho todas las gestiones necesarias", según ha reconocido la presidenta del tribunal. Por eso ha ordenado que se lo busque, sobre todo en Rota (Cádiz), donde consta su último domicilio.

La suspensión del juicio, que ha sido señalado para el próximo 6 de julio, ha sido solicitada por la fiscal, que ha recordado que se trata de un testimonio admitido en su día. "No se han agotado todas las diligencias para su localización", ha añadido la representante de la acusación pública. La defensa del acusado, Francisco Javier C.T., ha interesado que se celebrara la vista pese a todo, pero el tribunal de la Sección Cuarta no ha coincidido con su criterio.

Tras ordenar la suspensión, la magistrada ha mandado dar traslado a las autoridades para localizar al testigo y concretamente se ha referido a la Policía Local de Rota.

Según relata la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, los hechos ocurrieron sobre las 6.30 del 11 de octubre de 2022. El acusado coincidió con la víctima en "una vivienda donde se reúnen consumidores de drogas", en la calle Gaviota, y ambos discutieron. Después, el segundo salió del inmueble y fue seguido por el encausado, quien ya en la calle "le propinó un empujón". Después sacó una navaja "tipo mariposa" y "con la finalidad de quitarle la vida" lo arrinconó en el portal y le dio diez puñaladas en el tórax, una axila, el pecho, el abdomen, los glúteos, el muslo izquierdo y la pierna derecha.

Como consecuencia de la agresión, el herido sufrió un traumatismo torácico, otro abdominal y varias heridas incisas. Necesitó ser operado, estuvo en estado grave un par de días y necesitó 42 en total para recuperarse. Además, como secuela le ha quedado un perjuicio estético de nivel "medio".