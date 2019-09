El juez eleva a la Audiencia la causa contra el sobrino de Felipe González

En una providencia, el instructor ha acordado remitir a la Audiencia Provincial de Sevilla dicha pieza separada de personal de Invercaria, en la que están acusados el ex presidente y ex consejero delegado de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el ex director financiero Antonio Nieto Garrido y los ex directores de Promoción Juan María González Mejías y Cristóbal Cantos.

Así, se trata de la decimotercera pieza separada del caso que el juez remite a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, tras las correspondientes a las ayudas a Fumapa, Juana Martín, Lolita Canalla, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), Own Spa, Operadores Aéreos Andalus, Servivation, Aceitunas Tatis -cuyo juicio se celebrará a partir del próximo día 16 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia-, Electronics Devices Manufacturer (EDM), CEDS S.A., Med & Check y Keepfresh.