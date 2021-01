La Audiencia embarga los honorarios de Béticos por el Villamarín en el juicio por la gestión de Oliver en el Betis

Este importe responde al 40% de las costas judiciales por persistir en la acusación contra la secretaria del ex mandatario bético y su sobrino, a los que sólo acusaba esta asociación y que llegó a pedir cinco años de cárcel. La sentencia de la Sección Tercera Audiencia consideró que no había sido “justificada” la acusación contra estas dos personas.

Tras acordar el embargo, el tribunal ha librado un oficio a la Sección Cuarta de la Audiencia para lograr "la efectividad de lo acordado", es decir, que las costas a que tiene derecho Béticos por el Villamarín se destinen al pago de las costas del otro juicio relacionadas con estas dos personas.

El embargo se ha solicitado después de que la semana pasada el juicio por la gestión de Luis Oliver en el Betis concluyese con un acuerdo en el que los siete acusados reconocieron los hechos y aceptaron diferentes penas que no implican su ingreso en prisión: el ex presidente José León y el ex consejero delegado Oliver han sido de esta forma condenados a 10 meses y 16 días de prisión, el ex presidente Jaime Rodríguez Sacristán fue condenado a un mes y 15 días de prisión, sustituibles por una multa de 270 euros, y los cuatro empresarios acusados aceptaron tres meses y 15 días de prisión.