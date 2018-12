Bolaños cierra la causa matriz de los ERE con 187 piezas y 507 investigados

Hasta ahora y cuando están a punto de cumplirse ocho años desde el inicio de la macrocausa de los ERE, nadie había ofrecido un número exacto del número de personas investigadas y de la totalidad de las piezas separadas en las que se investigan las ayudas sociolaborales y a empresas. Según fuentes del caso consultadas por este periódico, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, acaba de dictar un auto en el que ha acordado el cierre de la causa matriz de los ERE, las diligencias previas 174/11 que la anterior instructora, Mercedes Alaya, abrió el 19 de enero del año 2011.

El cierre de estas diligencias ha permitido conocer con exactitud que el caso de los ERE se han abierto un total de 187 piezas separadas de investigación, de las cuales quedan actualmente “vivas”, es decir, en la fase de instrucción en el juzgado, 146 piezas, mientras que las 41 restantes se corresponden con las causas en las que ha finalizado la instrucción y se ha incoado el correspondiente procedimiento para su enjuiciamiento –que son cinco–, o que han sido sobreseídas por la magistrada –36 piezas–, al no apreciar la instructora la existencia de los delitos de prevaricación y malversación que se investigan.Y el cierre de las diligencias 174/11 también ha posibilitado cuantificar por primera vez el número exacto de investigados, que asciende a fecha del 10 diciembre a un total de 507 personas en esas 146 piezas que siguen “vivas”.

Sin embargo, el número de imputados fluctúa prácticamente casi a diario, todavía se están investigando esas piezas y se van incluyendo nuevos investigados, y podría incluso acercarse a los 600, ya que además en esta estadística no se contabilizan los juicios ya en marcha, como el de la denominada “pieza política”, donde están siendo juzgados actualmente 21 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, o las otras cuatro piezas que están pendiente de juicio, con otros tantos procesados, en relación con las ayudas concedidas a las empresas Acyco, Surcolor-Surcolor Óptica, Cenforpre y las otorgadas el ex chófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

Tampoco se recogen en esa cifra las personas cuya causa ha sido finalmente archivada en un auto que puede ser firme o estar pendiente de resolución de los recursos.

La magnitud de la macrocausa y ingente trabajo del juzgado

En cualquier caso, las 187 piezas en las que se ha dividido finalmente la macrocausa de los ERE y las más de 500 personas investigadas da cuenta de la magnitud de la investigación que se inició en el año 2011 y justifica la división en piezas que en su día se realizó porque, de otra forma, habría sido prácticamente imposible que se hubiera celebrado un juicio con esta cifra de ayudas y personas encausadas. También es buen reflejo del trabajo que se ha desarrollado en este juzgado y por los funcionarios adscritos a esta investigación.

El auto que clausura la causa matriz se ha dictado con fecha 12 de diciembre, una vez que ya se han abierto todas las piezas separadas que desde el 30 de julio de 2015 –cuando se acordó la división de la macrocausa en piezas para agilizar la instrucción– se han ido desgajando de esas superdiligencias, lo que ha determinado, por ejemplo, que ya esté a punto de acabar, este lunes, el juicio por del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas contra los 21 ex altos cargos de la Junta acusados de idear un sistema que favorecía las presuntas irregularidades.

En el citado auto, al que tuvo acceso este periódico, la juez Bolaños recuerda que a través de las numerosas resoluciones se han ido desgajando las ayudas que eran investigadas en las diligencias previas 174/11, una vez se iban incorporando los distintos atestados elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil por cada una de las ayudas sociolaborales y a empresas que concedió la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo en le periodo comprendido entre el año 2001 y 2010.

La creación de diligencias previas por cada una de esas 187 piezas separadas que se han abierto ha hecho que en estos momentos ya “no exista ninguna ayuda que fuera investigada en las D. P. 174/11 que no se haya desgajado y sea objeto de investigación en su correspondiente diligencias previas”, precisa la instructora, que señala que de la misma forma se puede afirmar que “en este momento no existe persona alguna investigada en esta causa”.

De ahí que, “careciendo de contenido u objeto de investigación, así como de personas contra las que dirigir la misma, procede el archivo definitivo de esta causa” principal o matriz, concluye el auto.Se trata de los primeros datos constatables sobre el alcance real de los ERE, dado que la Fiscalía Anticorrupción afirmó al inicio del juicio de los ERE que el número de piezas diferentes era de 270, no las 187 que finalmente han sido abiertas.