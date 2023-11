Rodríguez de la Borbolla: "Pedro Sánchez ha cambiado de alma y está atacando la integridad de la sociedad"

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla ha participado en la concentración convocada por los jueces ante la Audiencia de Sevilla para protestar por los acuerdos entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes. El expolítico ha sido muy duro con quien se supone que es su compañero de partido. "Había dicho que nunca iba a haber amnistía y ahí está la ley de amnistía, había dicho que le quitaba el sueño acostarse con Podemos y se acostó con Podemos... Ha hecho muchísimas cosas en las que ha faltado a la promesa que dio a los españoles. Y que no diga que se puede cambiar de opinión, se puede cambiar sensatamente. Lo que no se puede es cambiar de alma, pero esta gente ha cambiado de alma y está atacando la integridad de una sociedad que estaba viviendo con tranquilidad", ha asegurado.

"Están convirtiendo la sociedad en crispada y dividida. Cada día que pase van a incrementarse las desigualdades entre los ciudadanos", ha augurado Borbolla, que se ha declarado contrario a la amnistía "ni por las buenas ni por las malas". Preguntado entonces por la que hubo en Irlanda del Norte, ha recordado que "llegó después de una guerra civil de más de 30 años, se logró que quienes habían estado matándose los unos a los otros dejaran de matarse y se llegó a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de Irlanda, de Eire y del Reino Unido".

"¿Usted conoce algún dato de aunamiento de fuerzas en España en estas circunstancias? Hay una diferencia trascendental entre Irlanda y España: que un señor que quiere ser presidente del Gobierno es capaz de aliarse con atentadores contra la nación con tal de seguir siendo presidente del Gobierno. Lo puedo decir más alto pero no más claro", ha contestado.

Borbolla también ha afirmado que la falta de críticas internas en el PSOE no le extraña "porque en el actual PSOE hay monolitismo". "Las primarias hundieron al PSOE, suponen que un señor o una señora del que no se conocen mayores méritos de pronto en una campaña de tres semanas es el más votado y se convierte en un señor feudal. A partir de ahí es una persona que controla todo el aparato, no admite la discusión y no pastorea a los militantes, porque para ser un buen líder hay que pastorear, tener contacto con la gente. Él está sobre la cresta de la ola", ha explicado.

"Un político no puede ir de Gary Cooper por la vida. Pedro Sánchez va de Gary Cooper por la vida y así no se dirige una nación", ha añadido, en alusión a la interpretación del actor estadounidense en 'Solo ante el peligro'.

Borbolla, por lo demás, no se ha metido en discusiones jurídicas sobre la amnistía. "No soy experto en procedimientos judiciales de ese tipo ni me he preocupado de cómo se puede frenar la ley de la amnistía. Hace 33 años y medio que dejé de ser presidente de la Junta, pues 33 años y medio después me están preguntando mi opinión, será por algo. No sé qué instrumentos jurídicos se pueden utilizar, no soy nadie para recomendar nada a nadie. Lo único que puedo hacer es mostrar mi posición. No estoy de acuerdo con estos acuerdos", ha concluido.