Carpetazo a la investigación de tres profesoras por presuntas vejaciones a una niña autista

Y no debe olvidarse, por último, que "la autoridad en el aula es del docente, que el que manda y debe recriminar, reprobar, reprimir y reconducir esa conducta es el docente, y que, siempre dentro de unos límites, quien manda es el docente". Un menor por ser menor no tiene la capacidad ni potestad de decidir cuales ta- reas realiza y cuales no y debe obedecer al docente, y "el hecho de la desgraciada patología que la menor padece tampoco le libera de modo absoluto y completo de tal obligación porque está en un centro educativo para ser instruida al menos académicamente y reeducada en el caso de que su comportamiento obligue a tal reacción por parte del docente", concluye.

El magistrado concluye que "se trata de las acciones más desagradables que la paternidad o maternidad implica, porque no resulta agradable regañar a tus hijos e imponerles castigos por su mal comportamiento pero resulta absolutamente necesario ejercer tal autoridad para enseñarles a diferenciar las conductas aceptables de las que no lo son en su propio beneficio educativo presente y futuro, suyo y del resto de la sociedad".

El auto indica que gracias al audio grabado por los padres "somos testigos directos de unos acontecimientos que todo progenitor y docente tienen que afrontar en su día a día como es reprobar y recriminar la conducta de un menor cuyo comportamiento no es el adecuado y que no cumple las normas o las órdenes que se le dirigen".

El auto concluye que tras la valoración y ponderación de las pruebas en su conjunto "no ha quedado acreditado que los hechos denunciados constituyan ilícito que motive la continuación de la instrucción de la presente causa ya que, como en múltiples ocasiones se expondrá a lo largo de esta resolución, las causas penales han de basarse en hechos probados y no en deducciones por muy lógicas y razonables que éstas resulten o parezcan , y más aún en el ámbito de la jurisdicción penal donde el principio de intervención mínima inherente a la jurisdicción penal , la presunción de inocencia constitucionalmente establecida y el principio in dubio pro reo resultan imperativos en caso de no existir una certeza clara e indiscutible sobre los hechos intruidos y la concreta e individualizada responsabilidad única, exclusiva y excluyente de los mismos".

En el aula, estaba acompañada por cuatro menores de edad con patologías autistas y "no consta que respecto a los demás menores en el aula específica que se hayan producido incidentes ni en la pauta de comportamien- to de estos menores ni, lo más importante para esta causa, en el trato educativo proporcionados a estos por las querelladas".

Carpetazo a la causa contra las tres profesoras investigadas por presuntas vejaciones a una niña autista en un colegio de Dos Hermanas, el CEIP Cervantes. El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dos Hermanas ha acordado el sobreseimiento y archivo de la investigación abierta en mayo de 2019 contra las tres docentes -logopeda, monitora del aula específica y tutora- y la directora del centro, al estimar que no ha quedado acreditado ningún delito al no existir "una certeza clara e indiscutible sobre los hechos", ya que las conclusiones de los peritos se basa en "deducciones lógicas pero no en hechos absolutos, concretos y definitivos directamente imputables" a las querelladas.

El juez muestra "serias dudas" sobre la licitud de la grabación

En cuanto a la grabación realizada por los padres que dio origen a la denuncia, el juez señala que aunque durante la instrucción no se ha puesto en cuestión la legalidad de la acción por ninguna de las partes, "lo cierto es que existen a criterio de este juzgador serias dudas razonables sobre la licitud de tal acción e igualmente las importante la consecuencias legales y procesales de la misma y de las declaraciones prestadas en base a las mismas".

El motivo radica en que de declararse la nulidad de la grabación efectuada tal hecho "anularía no sólo a la información obtenida con la misma sino que conforme a la doctrina del fruto del árbol envenenado tal nulidad es susceptible de extenderse a las declaraciones prestadas por los investigados en base a la información obtenida de tal grabación".

El magistrado explica en el auto que sin perjuicio de que las partes implicadas defiendan sus derechos e intereses sobre esta concreta materia en el modo y forma que entiendan conveniente ante la Audiencia Provincial, "este juzgador entiende que, con las circunstancias personales y profesionales para todas las partes implicadas, querellantes y querellados, este caso no puede ni debe resolverse única y exclusivamente en base a una cuestión meramente procesal cuando existen elementos de fondo suficientes para valorar que los hechos investigados, aun empleando el medio material de la grabación, no resultan ilícitos".

Para el juez, resulta decisivo que la grabación es sólo de audio y no de imagen, de modo que "no resulta ni probado ni acreditado en qué contexto material se producen las expresiones que en la misma se contienen ni con que actos corporales se acompañan las mismas".

Esa circunstancia, continúa el auto, es muy importante porque el hecho de que uno de los querellados "se manifieste en voz alta no acredita donde se encuentra la menor en el momento de su emisión y si resulta directa y única destinataria de la misma, extremo igualmente aplicable a las expresiones inadecuadas que se profirieron sobre el estado de la menor".

Por tanto, "se desconoce cuál era el contexto físico entre las querellada y la menor al efectuarse las expresiones y no puede deducirse que fuera el que la parte querellante alega pero no acredita, al no poder descartarse que tales expresiones se manifestarán en un contexto físico en el que la menor no estuviera en presencia de las querelladas".

Respecto a las efectuadas entre las querelladas entre sí y que no están dirigidas a la menor, tales como "la niña tiene el cerebro cascado; ya se ha trastocao; la niña es de psicopediatrico, en el manicomio de Miraflores había este perfil en adultos, todo su cerebro es el que esta cascado pero muy tocado; está muy tocado; en el patio tienes que estar al lado de ella y ya está porque eso es lo que tenemos que hacer y nos tenemos que aguantar", así como las manifestaciones relativas a las valoraciones sobre la directora "su tenor literal no puede valorarse en abstracto sino que deben ser ponderadas con el contexto de su manifestación así como con otros derechos fundamentales como es la libertad de expresión", argumenta.

El juez añade que estas manifestaciones "obviamente desde un punto de vista ético y educativo no resultan ni adecuadas ni afortunadas, tal y como las mismas reconocen en sede judicial, pero en este caso no se investiga ni su grado de educación ni su ética sino su ilicitud, y a criterio de ese juzgador no resultan susceptibles de reproche criminal".

El motivo es doble, por un lado "no se están dirigiendo a la menor ni esta, desgraciadamente, es capaz de entender ni el contenido ni el alcance de tales expresiones, y por otro no existe ánimo ofensivo en las mismas ya que forma parte de las confidencias que entre las mismas comparten, a lo que se une el hecho de poseer la libertad de pensamiento y manifestación que a todas persona le está reconocida", agrega.

"Estimar que tales pensamientos, verbalizados en un contexto de confianza entre emisor-receptor y que no se publicita en modo alguno son susceptibles de criminalizarse permitiría bajo el mismo argumento igualmente llegar criminalizar a los destinarios de esta resolución que, en el caso de no compartir la decisión adoptada por Su Señoría, y los argumentos sobre las que ésta se basa, verbalizaran su insatisfacción y descontento con Su Señoría mediante expresiones similares a las aquí valoradas", expresiones que "tampoco merecían reproche penal".

De lo contrario, "serían susceptibles de criminalización todas las conductas efectuadas en similares términos de reprobación y consecuente castigo realizados por docentes y progenitores en el legítimo ejercicio de sus funciones de educar e instruir a sus alumnos e hijos respectivamente".