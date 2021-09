Comienza la diáspora en la Audiencia: El BOE publica la marcha de un magistrado a un juzgado

Comienza la diáspora de magistrados de la Audiencia de Sevilla por el colapso derivado de las macrocausas. El BOE ha publicado este jueves el nuevo destino del magistrado Francisco Gutiérrez, hasta ahora destinado en la Sección Cuarta de la Audiencia, que pasará a dirigir el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla.

Se trata de la primera marcha de un magistrado de la Audiencia de Sevilla ante el colapso de las Secciones Penales de la Audiencia, a la que está previsto que lleguen en los próximos años hasta 170 juicios derivados de las distintas macrocausas y de las que hasta ahora sólo se han celebrado cuatro juicios: dos del macroproceso de los ERE y otros dos relacionados con las ayudas concedidas por la sociedad pública de capital riesgo andaluza Invercaria.

Tras la marcha de Francisco Gutiérrez, en noviembre próximo se producirá la jubilación anticipada del magistrado Juan Antonio Calle Peña, ponente de la sentencia del denominado procedimiento específico de los ERE, en la que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta.

Además, otras dos magistradas de las secciones Penales de la Audiencia de Sevilla han pedido el traslado al juzgado de Menores 2, cuya vacante convocó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 8 de julio, lo que ratifica la desbandada de magistrados de la Audiencia ante la sobrecarga de trabajo y las macrocausas que colapsarán la Audiencia en la próxima década.

A la plaza en el juzgado de Menores número 2 de Sevilla barajaron presentarse al menos otras dos magistrada de lo penal, según indicaron a este periódico fuentes judiciales, que añadieron que para la plaza en el juzgado de Menores tienen preferencia los jueces ahora adscritos a un juzgado de esa jurisdicción y luego la antigüedad, de ahí que las dos candidatas de la Audiencia puedan verse desplazadas pese a su evidente antigüedad en el escalafón.

Lo mismo ocurre con la plaza que deja vacante por Francisco Gutiérrez en la Sección Cuarta de la Audiencia, con competencia en Violencia de Género, que ha sido solicitada al menos por los titulares de dos juzgados de instrucción sevillanos pero tendrá preferencia cualquier aspirante que ya trabaje en un juzgado de Violencia sobre la Mujer.

La situación de saturación de la Audiencia de Sevilla es tal que los magistrados ya no ocultan que muchos autos y sentencias se firman digitalmente a horas intempestivas, fuera de las habituales de trabajo en la Audiencia. Y lo peor es que se ven inmersos en un pozo sin fondo en el que no ven ninguna salida, una situación de zozobra que está provocando que algunos magistrados decidan arrojar la toalla, acogiéndose a jubilaciones anticipadas o marchándose a otros órganos judiciales unipersonales al no poder seguir soportado este esfuerzo continuado que se prolonga ya desde hace mucho tiempo. Incluso hay dos magistrados que están actualmente de baja por el estrés laboral derivado del colapso.

Los jueces de Sevilla reclaman al menos la creación de una nueva sección Penal en la Audiencia, que complete la labor de las cuatro penales actuales -Secciones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima-, así como la dotación de más magistrados en cada una de las otras secciones para que éstas puedas desdoblarse en dos salas para agilizar la celebración de los juicios.

Más cambios de destino

El BOE de este jueves también ha publicado otros cambios de destino que afectan a la Audiencia y a los juzgados de Sevilla. Así, el magistrado del juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, Carlos Mancho, pasará a ocupar una plaza en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla mientras su titular, María del Carmen Cumbre, se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial.

Por su parte, la juez María de la Cinta Prat López, hasta ahora destinada en el juzgado de Menores número 2 de Sevilla, pasará al juzgado de Menores número 4 de Madrid, y la magistrada Olga Rodríguez Garrido ocupará la plaza del juzgado de lo Social número 1 de Sevilla -hasta ahora estaba destinada en el juzgado número 1 de Córdoba-.