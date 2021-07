La Consejería niega irregularidades en las oposiciones de Enseñanza

La Consejería de Educación y Deporte ha negado este viernes las supuestas irregularidades denunciadas por un grupo de 15 participantes a las recientes oposiciones de Enseñanza -procedentes de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla- y que han pedido a la Administración que paralice el proceso selectivo y anule los ejercicios prácticos ante “el cúmulo de irregularidades” tales como la corrección de un ejercicio práctico con una plantilla errónea y que unos ordenadores exigían reiteradamente la actualización de su software para seguir operando.

Fuentes de la Consejería han explicado a este periódico que sobre el supuesto práctico (de los tres propuestos, a elegir dos) para resolver por el método Wilson, que constaba de 5 apartados con sus respectivas valoraciones de forma independiente cada uno de ellos, "no existe ninguna base para afirmar que la plantilla utilizada para la corrección del ejercicio es errónea".

En el primer apartado del ejercicio sobre el cálculo del Volumen Óptimo de Pedido, los diez tribunales tenían las "mismas instrucciones de corrección basadas en la respuesta adecuada al conocimiento propio de la materia".

Con respecto a si en los exámenes no se permitían marcas, nombres o señales para preservar el anonimato del opositor (norma obligatoria para todos los Tribunales de todos los cuerpos y especialidades de Andalucía) y en cambio, sí se permitían a los aspirantes inventarse datos para cumplimentar una factura, pagaré, nómina, etc, la consejería ha explicado que "los opositores deben conocer cuáles son los datos obligatorios que legalmente son exigibles, por ejemplo en una factura, como son el domicilio completo del que emite y recibe la factura, el CIF o NIF, la fecha, etc.", por lo que si se les hubiera facilitado en los enunciados de los ejercicios, "no hubiese sido posible comprobar que disponen de los conocimientos precisos para completar con los requisitos legales dichos documentos. Evidentemente los nombres completos del que emitía la factura y del cliente de la misma, así como, del perceptor de la nómina y la empresa que la emitía, sí que fue facilitado", ha precisado.

Además, en cuanto a la incidencia esgrimida de supuestas actualizaciones de Office que constantemente se producían en el desarrollo del ejercicio práctico con ordenador, desde la Junta aseveran que "tan solo un tribunal comunicó que al no tener conexión a internet en un primer momento, en los ordenadores (norma de obligado cumplimiento), aparecía al cabo de un tiempo un mensaje de actualización del Office 365, pero que los aspirantes cerraban y continuaban sin ningún problema". En ese mismo tribunal, un opositor "tuvo problemas con un ordenador y se le cambió a otro, de tal forma que el tiempo que perdió por esta incidencia se le añadió al finalizar la prueba para que dispusiera del mismo tiempo que el resto de aspirantes", ha agregado.

Por último, las mismas fuentes han indicado que el porcentaje de aprobados en la parte práctica es superior al 45% de los presentados, "estadísticamente superior a otras especialidades".