Coronavirus en Sevilla: Jueces de lo Social suspenden juicios por la falta de salas adaptadas

Algunos juzgados de lo Social de Sevilla están suspendiendo juicios laborales fijados para la semana próxima por la falta de sala "adaptadas" con mamparas para la celebración de las vistas orales presenciales. De momento, la Consejería de Justicia ha habilitado dos salas para la celebración de juicios en la sede del edificio Noga, donde están los juzgados de lo Penal y de lo Social, así como otras dos salas en el Prado de San Sebastián y dos más en la Audiencia, aunque el acuerdo alcanzado con el decanato consiste en la adaptación de la mitad de las salas de vista habilitadas para todas las jurisdicciones, según han precisado fuentes de la Consejería de Justicia.

Si la sala no está adaptada y hay más de una parte personada en el pleito, el juicio no se puede celebrar en determinadas sala puesto que no se puede garantizar la distancia social de seguridad, han señalado las mismas fuentes, que no obstante han anunciado que está previsto que la próxima semana se coloquen nuevas mamparas en otras tantas salas de vista de Sevilla y además se entregarán máscaras faciales de protección en los juzgados.

De momento, hay juzgados de lo Social que están suspendido juicios previstos para la semana próxima, como uno que estaba fijado para el martes, 16 de junio, por el despido de una trabajadora de un Ayuntamiento de la provincia, con el consiguiente perjuicio para todas las partes. En este caso, la juez ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que recuerda que el protocolo de medidas de prevención frente al Covid-19 en las salas de vista de la Administración de Justicia de Andalucía prevé como equipos de protección y otros elementos básicos "la existencia de mamparas separadoras, mascarillas quirúrgicas, guantes médicos y gel hidroalcohólico".

Y añade que el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha solicitado a la Junta que las salas de vista se "adecuen y adapten para evitar el contagio por Covid-19 y que el resultado se certifique por un técnico de prevención de riesgos designado por dicha administración". La juez comenta que "a la fecha de hoy no consta a este juzgado que por la delegación provincial de la Consejería de Justicia se haya certificado qué salas de vistas han sido finalmente adaptadas", por lo que la magistrada acuerda la suspensión del juicio previsto para el 16 de junio sine díe, "quedando pendiente el nuevo señalamiento, que se hará tan pronto las circunstancias determinantes de la suspensión lo permitan".

La posible suspensión de los juicios ha sido tratada el pasado lunes en la comisión de seguimiento del Covid-19, en la que participan la propia consejería y el TSJA, así como la Fiscalía Superior de Andalucía, entre otros. En esa reunión, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, recordó que la Sala de Gobierno del Alto Tribunal ha puesto de manifiesto que "las salas de vista se consideran adecuadas cuando permiten mantener la distancia física entre los distintos intervinientes, al tiempo que cuentan con medidas de prevención e higiene obligatorias, mascarillas, gel hidroalcohólico y/o guantes, fundas para micrófonos, y limpieza entre señalamientos". Por tanto, continuó Del Río, "si se cumplen los presupuestos por parte de la Consejería de Justicia, no habría razones sanitarias para suspender", defendió.

El presidente mostró además su preocupación por la "arbitrariedad que pueda evidenciarse en cuanto a la apreciación del cumplimiento de medidas sanitarias, pues se impone el sentido común y la responsabilidad de todos los intervinientes en aras a que la regla general sea la celebración de todas las actuaciones judiciales a partir del 4 de junio y la excepción debe ser suspender el señalamiento programado, únicamente en base a serias y justificadas causas de orden sanitario o procesal".

Por su parte, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha denunciado "la esquizofrenia que se vive en los tribunales de Justicia con tres administraciones competentes en la materia", en alusión a la Consejería de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, lo que complica la situación a la hora de resolver todos los problemas que están surgiendo con la reanudación de la actividad judicial tras la crisis del coronavirus.

Hasta el momento, la Junta de Andalucía ha habilitado 110 salas de vista en Andalucía, ha repartido más de 316.000 mascarillas, 573.000 guantes, así como gafas y gente hidroalcohólicos (6.800), y además se han realizado más de 4.000 test para la detección del Covid-19 a fiscales, letrados de la administración de Justicia y a funcionarios.