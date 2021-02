El Covid-19 obliga a suspender la declaración del ex líder de Vox Francisco Serrano y de sus socios

El Covid-19 suspende las declaraciones en la causa abierta contra el ex líder de Vox Francisco Serrano. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha suspendido sine díe la declaración como investigado del magistrado y ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, así como de sus socios y de varios testigos, en relación con la querella que presentó contra él la Fiscalía por fraude de subvenciones por la ayuda de 2,5 millones que recibió una empresa suya.

Las declaraciones estaban previstas para la próxima semana, en concreto para los días 8, 10 y 12 de febrero, pero la defensa de uno de los socios de Serrano comunicó recientemente al juzgado que había un familiar suyo que había tenido un contacto directo con un positivo en Covid-19 y que estaba pendiente de la realización de las pruebas para confirmar sí también había sido contagiado, por lo que solicitaba la suspensión de las declaraciones.

Tras analizar la situación el instructor, que también ha tenido que suspender otras declaraciones previstas en la macrocausa de Invercaria por la pandemia, ha decidido aplazar sine díe estas comparecencias. En esta causa, tienen que prestar declaración como investigados el ex portavoz de Vox Francisco Serrano y sus socios Enrique Pelegrín Díaz y Francisco Javier López Ballesteros, en relación con la subvención recibida. Además, el juez había fijado la declaración de cinco testigos, entre ellos un notario y la alcaldesa de Niebla (Huelva), Laura Pichardo, y el responsable de una empresa constructora.

La querella que la Fiscalía Superior de Andalucía presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el ex presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía sostiene que parte de los 2,4 millones de euros de la ayuda concedida, en concreto, 438.000 euros, fueron destinados por Serrano y su ex socio Enrique Pelegrín Díaz a diversas operaciones, como "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios" que, según el Ministerio Público, no tienen "ninguna" relación con la finalidad para la que se concedió dicha ayuda.

La Fiscalía Superior consideraba "indiciariamente acreditado" que en 2016 el juez Francisco Serrano y su entonces socio, Enrique Pelegrín Díaz, "se concertaron con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas, para lo cual decidieron participar en el programa de ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) convocado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo".

Para ello, ambos querellados, prosigue el Ministerio Público, constituyeron el 30 de marzo de 2016 la sociedad Bio Wood Niebla S. L., haciendo constar en la escritura pública de constitución aportaciones "no dinerarias inexistentes", como un "secadero rotativo con caldera de biomasa" y "tres granuladoras RMP 650".

La dirección general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa concedió a Bio Wood Niebla una ayuda de 2.489.000 euros, que fueron ingresados en diciembre de 2016 en una cuenta de Francisco Serrano, y desde ahí se hicieron dos transferencias, por importes de 1,4 millones y 651.000 euros a cuentas abiertas a nombre de Biowood Niebla en los meses de febrero y marzo de 2017, respectivamente, mientras que el resto del dinero, los 438.000 euros mencionados fueron empleados en operaciones que no estaban relacionadas con la finalidad para el que fue concedido, insiste la querella.

La Fiscalía añade que Bio Wood Niebla "no llegó a ser constituida, habiéndose apropiado en su beneficio los querellados del importe total del préstamo recibido".

El 10 de octubre de 2019, el portavoz de la organización de consumidores Facua Rubén Sánchez, que ejerce la acusación popular en este proceso contra Serrano, dio a conocer que Hacienda reclama la devolución de los 2,5 millones de euros –más los intereses legales– de financiación pública que obtuvo la empresa Bio Wood Niebla SL, creada por el líder de Vox en Andalucía para un proyecto que no se ejecutó.