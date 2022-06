El Cuco y su madre piden la repetición del juicio

La juez condenó esta semana al Cuco y a su madre a dos años de cárcel por las mentiras que sostuvieron en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, una sentencia en la que se les impuso la máxima pena posible para el delito de falso testimonio, tras el reconocimiento de los hechos que ambos hicieron al inicio de la vista oral. Nada más conocerse el fallo, los abogados Agustín Martínez y Rafael Ramírez-García del Junco anunciaron la presentación de un recurso contra esta sentencia que basarán en la "inexistente justificación" de la misma tanto en la relación con el delito como con la responsabilidad civil fijada. Ademas, una vez que los letrados han examinado la resolución del juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla, han explicado a este periódico que en su recurso van a solicitar la nulidad del juicio, lo que conllevaría en el caso de que la Audiencia aceptara su argumentación la repetición de la vista oral.

¿Y cuáles son los argumentos por los que entienden que debe repetirse el juicio? Agustín Martínez considera que la juez que celebró el juicio, Olga Cecilia Simón, incurrió en una supuesta “parcialidad manifiesta” por los comentarios que realizó durante la vista, cuando ante el revuelo que se montó en la Sala tras reconocer los dos acusados que mintieron, la magistrada aseguró que en este proceso no se juzga el “dramático hecho” que “tiñó de luto a toda España”, en relación al asesinato de Marta del Castillo, sino unos hechos muy concretos respecto a si los dos acusados en este proceso mintieron cuando declararon en el juicio a Miguel Carcaño en el año 2011. “Este juicio va sobre el falso testimonio” del que se les acusa, el resto “sobra o quiero que sobre”, afirmó entonces la juez, insistiendo en que la situación que ha generado este caso “es muy dramática para España entera”.

Siguiendo con esa “parcialidad manifiesta” que aprecian las defensas, los letrados consideran que la juez no debió permitir que se hicieran constar las preguntas que la Fiscalía y la acusación particular pretendían formular al Cuco y a su madre, quienes tras reconocer los hechos se acogieron acto seguido a su derecho constitucional a no declarar.

Las defensas añaden sobre este aspecto que la juez permitió que se reflejaran las preguntas porque ella “quería saber la verdad” y justificando de manera "irracional", según las defensas, que el único objeto de que se recopilaran las mismas era para “valorar la penalidad y la posible responsabilidad civil” de los acusados por el delito de falso testimonio, una responsabilidad civil que la sentencia fijó finalmente en una indemnización de 30.000 euros para los padres de Marta por el “dolor innegable y manifiesto” que la mentiras provocaron en los familiares de Marta.

En el recurso de apelación que las defensas están ya elaborando también denunciarán la “incongruencia” en la fundamentación jurídica que, a su juicio, recoge la sentencia, sobre todo en relación a cómo se vincula ese “dolor innegable” con el falso testimonio. Así, entienden que esa responsabilidad civil por el “daño moral” causado a los padres ya fue contemplada por la sentencia de la Audiencia de Sevilla que en enero de 2012 condenó a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel por el asesinato y que incluía el pago de una indemnización de 140.000 euros para cada uno de los padres de Marta y de otros 30.000 para las hermanas “por el daño moral causado por la muerte y desaparición”.

Si aquella sentencia ya recogía el “daño moral”, la defensa del Cuco y su madre entienden que habría que aplicar el principio “non bis ín idem” o cosa juzgada, por lo que no cabría contemplar de nuevo esa responsabilidad civil. Así, ponen como ejemplo la aplicación de este principio en el caso de los ERE, donde el abogado Rafael Ramírez-García del Junco logró que se archivaran más de 90 piezas al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero –ya fallecido–, tras haber sido juzgado en la pieza política de los ERE junto al resto de los ex altos cargos investigados.

Además, la defensa llama la atención sobre los hechos que declara probados la sentencia, cuando recoge que antes del juicio a Miguel Carcaño, los padres del Cuco se pusieron de acuerdo para realizar una “declaración concordante y coherente a fin de dar cobertura a la actuación de Francisco Javier durante la noche y la madrugada del día 24 de enero de 2009”, todo ello “a sabiendas de que faltaban a la verdad, y sin importarles los perjuicios que ello podía irrogar para la familia” de Marta del Castillo.

Con estos hechos probados, prosiguen, la juez está “reconociendo” la exención legal que establece el artículo 454 del Código Penal para los encubridores de un familiar directo y eso debería haber llevado a la absolución de la madre del Cuco.

Todos estos argumentos serán desarrollados en los recursos contra una sentencia que los padres de Marta han visto como la primera satisfacción que la Justicia les ha dado en los 13 años que han transcurrido desde el crimen y tras varias sentencias en torno al caso.