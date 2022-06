El Cuco pide la repetición del juicio por la "pérdida de la neutralidad" de la juez

Esto motivó la protesta de la defensa en el juicio, solicitando que fueran declaradas improcedentes las preguntas, pero la juez respondió de la siguiente forma: “A ver, le he dejado formular las preguntas porque al reconocer su cliente todos los hechos relacionados en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal son normal, lógico y coherente que surjan dudas. A mí también me surgen. Tu reconoces lo hechos, me parece muy estupendo, pero ¿Dónde mintió? ¿Por qué mintió?”.

"No se trata de buscar la verdad derivada de aquella falsedad"

Agustín Martínez señala a este respeto que el delito de falso testimonio tiene por objeto acreditar que un testigo faltó a la verdad en su testimonio en una causa judicial, tal y como perfectamente define el artículo 458 del Código Penal, pero "en ningún caso trata de buscar la verdad derivada de aquella falsedad. No se trata de volver a tomar testimonio al supuesto testigo que ha falseado la verdad con la finalidad de descubrir la verdad. No es un nuevo juicio. No es una nueva declaración. Se trata simplemente determinar si es cierto o falso lo que en su día declaró".