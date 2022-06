El Cuco rechaza el pago de la indemnización a los padres de Marta

Así, prosigue diciendo que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla -que condenó a Miguel Carcaño- "no sólo no valoró las falsedades depuestas por el Sr. García, sino que no las tuvo en consideración a la hora del dictado de la sentencia en sus hechos probados. Es decir, ningún perjuicio provocó a nada ni a nadie. Y, por ende, no puede hablarse de daño moral alguno. En nada afectó al contenido de la sentencia, más allá de los deseos de otro tipo de sentencia condenatoria para alguno de los procesados que fueron absueltos".

Siguiendo el "escaso criterio argumental del Juez a quo, de la naturaleza de los hechos, o sea, la falsedad documental, no puede derivarse un daño moral a tercero. ¿O es que cuando su señoría se refiere a la naturaleza de los hechos se refiere al horrendo crimen de Marta del Castillo? Sinceramente, no nos sorprendería poniéndolo en consonancia con las diversas afirmaciones que fueron vertidas a lo largo del procedimiento y a las que hemos hecho referencia para determinar la parcialidad que se desprendían", asevera. Más información El Cuco pide la repetición del juicio por la "pérdida de la neutralidad" de la juez La Sección Séptima de la Audiencia en la sentencia 1/2012 fijó una indemnización por daños morales a favor de los padres y de las hermanas de la desgraciadamente desaparecida Marta del Castillo. Dilaciones indebidas De otro lado, la defensa pide de manera subsidiaria, si no se ordena la repetición del juicio, la aplicación de dilaciones indebidas por cuanto el Cuco declaró en el juicio de Miguel Carcaño el día 25 de octubre de 2.011, día en el cual se pudo producir la presunta comisión del hecho delictivo de falso testimonio, y la sentencia de este caso, en la que se solicitaba la deducción de testimonio por falso testimonio, se dictó el día 13 de enero de 2.012. La denuncia de la acusación particular fue puesta de manifiesto el día 15 de febrero de 2.016, más de cuatro años desde la fecha de la comisión del hecho, y la sentencia recurrida ahora se dictó 3 de junio de 2022, "más de once años después". Los hechos fueron denunciados cuando "estaban a punto de prescribir", dado que el delito de falso testimonio prescribiría a los cinco años de su comisión. Por otro lado, "la Fiscalía ni tan siquiera formuló denuncia" y fue la acusación particular la que con un "criterio meramente instrumental" la que dio principio a este proceso mediante su denuncia. "Esa desidia de la Fiscalía, teniendo incluso en consideración del hecho de que la propia sentencia de la Audiencia Provincial en el Juicio de mayores abría la puerta de la deducción de testimonio por el posible delito de falso testimonio cometido por mi mandante, no puede provocar un mayor perjuicio para él", añade.