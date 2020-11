Denuncian al alcalde de Albaida por mantener siete años el precinto de una finca

Un empresario de Albaida del Aljarafe, Fernando Martín Muñoz, ha presentado una denuncia en los juzgados de Sevilla contra el alcalde de la localidad, José Antonio Gelo (PSOE), al que acusa de presunta prevaricación por mantener durante siete años el precinto de la finca "Hacienda Puerta Grande", en la que hay varias empresas, un salón de celebraciones, una plaza de toros, unos boxes de caballos y su vivienda particular.

En la denuncia, presentada por el abogado Rafael Ramírez-García del Junco y que se dirige además contra la secretaria interventora y un letrado del Ayuntamiento, el empresario sostiene que el regidor "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" procedió al precinto de la misma el 26 de septiembre de 2013.

El denunciante asegura que el precinto se debió "a las desavenencias a nivel personal" que había con el alcalde y afirma que al día siguiente de la clausura de la finca se reunió con el regidor, en compañía del administrador de una de las empresas instaladas en la finca, en la que José Antonio Gelo, "de manera despectiva y chulesca" le dijo lo siguiente: "¿Tú te crees que te vas a hacer rico a costa mía? ¿Tú quien coño te has creído que eres? ¿Tú no sabes que puedo dejarte la finca cerrada para siempre?".

Y ese precinto, prosigue la denuncia, se ha mantenido desde entonces, durante más de siete años, lo que le ha provocado "un perjuicio tanto económico como psíquico de muy difícil o imposible reparación" y no sólo de su empresa sino de las que tienen en la finca su sede, ya que "de la noche a la mañana se vieron sin poder ejercer su actividad empresarial por un procedimiento del que nada tienen que ver con estas entidades".

Así, explica que de manera continuada en el tiempo desde hace siete años, "sistemática e ilegalmente la alcaldía enviando a la Policía Local va renovando los precintos sin previo aviso, lo que ha hecho que una medida que tendría que ser cautelar se convierta en permanente y vitalicia" y "es el propio alcalde, el que en un ciclomotor acude a los exteriores de la finca, mofándose de la situación que está viviendo". El denunciante añade que la propia alcaldía, en una resolución de 2018, otorgó la calificación de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) al salón de celebraciones, lo que permite que se puedan celebrar eventos, aunque el AFO del tentadero fue rechazado.

El alcalde de Albaida, José Antonio Gelo, negó en declaraciones a este periódico lo hechos denunciados, ya que, según explicó, siempre siguió "las directrices de los funcionarios" y "no se ha dictado nada con un informe negativo". El regidor también rechazó que hubiese mantenido la reunión que asegura el empresario que tuvo lugar al día siguiente del precinto y por tanto haber realizado las manifestaciones que aparecen en la denuncia. "No me he reunido nunca con ellos a solas. No es nada cierto", ha aseverado Gelo, que ha añadido que el expediente del precinto fue enviado a la Fiscalía de Sevilla y el Ministerio Público le "ha dado la razón en el precinto. Hemos seguido el procedimiento y los informes", ha insistido.