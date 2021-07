Expulsados de España cinco acusados de dar una paliza a un hombre por un ajuste de cuentas

Cinco de los siete acusados de retener y dar una paliza a un hombre al que dejaron atado en unas cuadras en el barrio de Palmete de Sevilla han sido condenados por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla verán sustituida la condena de dos años de prisión por la expulsión del país durante cinco años. Los otros dos tendrán que cumplir la pena de cárcel. Un tercero, que había sido acusado de un delito contra la administración de la Justicia por, presuntamente, coaccionar a la propia víctima y a dos testigos para que no declararan en el juzgado de instrucción, ha sido absuelto por "falta de prueba de cargo".

La sentencia, facilitada por la oficina de comunicación del TSJA, también les impone una indemnización de 6.000 euros por daños morales y 100 euros por las lesiones sufridas por A. G., la víctima, de los que los acusados ya han consignado 5.100 euros en el juzgado. A esto se suma una multa de 900 euros. El tribunal ha considerado la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de reparación del daño para la imposición de las condenas.

La pesadilla para A. G. comenzó cuando el 18 de noviembre de 2019 recibió la llamada de Farid T. para comer en su casa. Hasta allí acudió A. G. con su novia y una amiga. Después de almorzar, fueron en coche a diferentes sitios hasta que llegaron a una gasolinera en Chucena donde fueron apareciendo poco a por Juan Alexander A. M., Francisco José D. C., John Luis M., Marcelo G. O., Said R. y Cristian Manuel R. C. Una vez todos juntos, increparon a A. G "y lo introdujeron en un vehículo golpeándole violentamente". Mientras, las dos mujeres, "presas de un estado de pánico", se marcharon dejando a A. G. solo.

Amordazado y vendado los ojos con jirones de su propia camiseta, los acusados estuvieron increpando a A. G. preguntándole sobre "una sustancia y un dinero concreto" que no aparecían. Antes de ir a unas cuadras en Palmete, donde estuvieron golpeándole, pararon en San Jerónimo, donde A. G. vio que se hicieron con un objeto "que puediera tratarse de un arma de fuego". Los acusados insistieron con las preguntas y golpeándole, hasta que le ataron los pies y las manos con bridas y lo dejaron amarrado a un poste.

Un par de horas más tarde, consiguió desatarse y escapó, avisando a dos polícias que regresaron al descampado y detuvieron a Marcelo G.O. y Said R., que estaban vigilando el entorno.