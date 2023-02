Extraditan a EE.UU a un joven por hackear el twitter de Biden, Obama y Bill Gates

La Audiencia Nacional ha accedido a la solicitud de las autoridades de Estados Unidos para que extradite a un joven británico de 23 años que supuestamente participó en diversos ataques informáticos como el hackeo, en julio de 2020, de numerosas cuentas de Twitter como las de Joseph Biden, Barack Obama o Bill Gates, la extorsión a otra personalidad a través de sus redes sociales o la comisión de diferentes robos a través de Internet.

En un auto, los magistrados de la Sección Segunda consideran que se dan los requisitos necesarios para proceder a la entrega de Joseph James O´Connor, alias “Plugwalk Joe”, por catorce cargos criminales en Estados Unidos que en España equivaldrían a los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a organización criminal, extorsión, acceso ilícito a sistemas informáticos, estafa informática y blanqueo de capitales.

La Sala rechaza todos los argumentos esgrimidos por la defensa del reclamado, entre ellos la desproporcionalidad de las penas a las que pudiera ser condenado En Estados Unidos o que la competencia para el enjuiciamiento sería de los tribunales españoles al encontrarse en España los servidores informáticos utilizados.

Los magistrados argumentan que no sólo es que en España no se haya incoado proceso penal alguno contra el reclamado, sino que Estados Unidos se encuentra en mejor situación para el enjuiciamiento de los hechos al encontrarse allí las pruebas obtenidas en la investigación y por tratarse del lugar donde se han causado los perjuicios. Respecto a la otra alegación, señalan que no le corresponde hacer una crítica sobre la penalidad que el Estado reclamante le aplique.

La documentación aportada por Estados Unidos relata los numerosos ataques informáticos en los que presuntamente participó O´Connor, detenido en julio de 2021 en Estepona (Málaga), entre ellos el mencionado contra 130 cuentas de Twitter como las de Biden, Obama y Bill Gates. Además, describe el jaqueo de la cuenta de Snapchat de una personalidad pública a la que trató de extorsionar y acosar con la amenaza de difundir fotografías con sus desnudos.

También se relaciona al acusado con varios incidentes de swatting, esto es, llamadas falsas para generar una respuesta de emergencia de las fuerzas del orden bajo falsos pretextos. En esas comunicaciones, el reclamado presuntamente avisó a la Policía de diversas amenazas falsas que movilizaron a los agentes, entre ellas de volar un aeropuerto o la comunicación de que un individuo armado y peligroso quería matar a su esposa e hijos.

Además de los hechos anteriores, las autoridades americanas pidieron una ampliación de la extradición con nuevos cargos que incluían diversas intrusiones informáticas con el objetivo de robar dinero y criptomonedas, que posteriormente eran blanqueadas por medio de transferencias y transacciones.

Entre los catorce cargos que EEUU atribuye al reclamado, explica el auto, se encuentra el “acoso, es decir, con intención de hacer daño, hostigar y causar una angustia emocional significativa a una persona en otro estado, usando instalaciones de comercio interestatal y extranjero, entre ellos un servicio interactivo de computadora y un servicio de comunicación electrónica, para participar en una conducta que causa una angustia emocional significativa a la víctima y la coloca en un estado de temor razonable de muerte o grave lesión corporal”.

La resolución de la Audiencia Nacional, contra la que cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala Penal, acuerda entregar a Joseph James O ´Connor para su enjuiciamiento por los cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California y el Distrito Sur de Nueva York.