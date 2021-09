La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de cárcel para el ex director de la Faffe por usar las tarjetas en prostíbulos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de cárcel para el ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental, en relación con el uso de varias tarjetas en distintos prostíbulos en los que se abonaron 32.556 euros con fondos públicos.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que reclama seis años de cárcel y una multa de 7.200 euros para Fernando Villén, además de seis años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público; mientras que para la ex directora económico-financiera y responsable de la caja de organización de la fundación Ana Valls solicita cuatro años de prisión, multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, solicita que ambos acusados, que serán enjuiciados por un jurado popular, indemnicen a la Junta de Andalucía con los 32.556 euros gastados en los clubes de alterne.

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana celebró en septiembre de 2020 una vista que contempla la ley del jurado, en la que el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto estimó que Fernando Villén realizó pagos por importe de 32.556 euros en varios clubes de alterne y que el dinero no lo repuso de su patrimonio particular, sino que fue la propia fundación la que asumió dichos gastos. De ahí que considere que la otra investigada, la ex directora económica Ana Valls, participó presuntamente en la simulación de los reintegros de las cantidades, en connivencia con Villén.

La mayoría de los pagos se realizaron en el club de alterne Don Angelo de Sevilla, donde Villén efectuó ocho abonos entre 2004 y 2010 por un importe total de 25.277 euros con las tarjetas de la Faffe, destacando los 2.656 euros gastados en un solo día, el 10 de julio de 2008, aunque hubo otros días en el que los gastos también superaron o rondaron los 2.000 euros. También se hicieron pagos en otros clubes de Sevilla, Córdoba y Cádiz.

La segunda causa contra Villén

El uso de las tarjetas de la Faffe para el pago en los clubes de alterne es la segunda causa a la que se enfrenta el ex director de la extinta fundación, Fernando Villén, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide otros cuatro años de prisión por la contratación ilegal del ex alcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García (PSOE), al que creó un puesto de trabajo "ad hoc" tras perder las elecciones municipales de 2003 y en el que "no desempeñaba trabajo alguno".

El Ministerio Público acusa en concreto al ex director de la Faffe y al ex alcalde socialista de Lebrija de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para Fernando Villén solicita una condena de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de malversación y prevaricación, mientras que para el ex regidor lebrijano pide dos años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación como cooperador necesario de los mismos delitos.

En el caso del ex alcalde socialista, la pena es inferior porque el fiscal le aplica la circunstancia atenuante del artículo 65.3 del Código Penal, que permite imponer una pena inferior en grado "cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor".

En cuanto al relato de los hechos de la acusación, el fiscal explica que Antonio Torres perdió la alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003, tras haber sido alcalde de la localidad sevillana durante 24 años, y que a partir de ese momento el ex regidor "desencadenó su contratación" en la Faffe. Así, fue el propio Antonio Torres quien acudió directamente al director de la fundación "pidiendo trabajo y éste accedió, con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe", pero este cometido era según el Ministerio Público "innecesario", pues la fundación "venía siendo financiada con numerosas subvenciones menciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público".