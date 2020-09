La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Fernando Mellet por la guardería de Mercasevilla

El próximo 28 de septiembre comienza en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio contra el director general de Mercasevilla Fernando Mellet por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados con la adjudicación de la guardería del mercado central sevillano.

El ministerio público ha solicitado la pena de 9 años de inhabilitación para cargo público y sufragio pasivo por el delito de prevaricación y una condena de cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación por el presunto delito de malversación.

La causa a la que se enfrenta ahora Fernando Mellet nace de una denuncia presentada por la propia Mercasevilla. El escrito de la Fiscalía señala que el 7 de febrero de 2004 Mellet adjudicó la concesión administrativa de la gestión del servicio público de una guardería que venía prestando Mercasevilla "sin respetar los requisitos exisgidos para la contratación del sector público", puesto que tenía facultades como director general la asunción de obligaciones por parte de la sociedad de hasta 60.000 euros.

El adjudicatario del servicio fue la entidad Gestión Mohefa S. A., cuya concesión quedó fijada en 78.131,57 euros y un pago anual de 15.025,30 euros. La concesión sería desde el 1 de marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora bien, el 7 de marzo de 2004 la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla se reunió y decidió que no procedía externalizar el servicio. Más tarde, el 17 de marzo la misma comisión decidió que la escuela infantil sería gestionada por la propia entidad. Según el ministerio público, en ninguna de las dos ocasiones "el acusado informó que existía un precontrato de explotación con Mohefa".

Según la denuncia de Mercasevilla, la concesionaria abonó a la lonja la cantidad de 24.000 euros, equivalente al 50% al que estaba obligada "en concepto de adjudicación". La empresa mixta aportó también al procedimiento una sentencia del juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla, del 20 de octubre de 2005 y dictada en un procedimiento ordinario en el que finalizó el acuerdo entre Mellet y Mohefa, en la que se recoge literalmente que "el señor Mellet hizo uso de una apariencia de facultad de representación y que pese a su condición de abogado, que hizo plasmar en el contrato, no informó o no consta que informara a la misma de que en breves fechas iba a tener lugar una reunión de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, que podía no externalizar la gestión de la guardería".

Mohefa demandó al mercado mayorista y el juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda, condenando a Mercasevilla a cumplir el contrato suscrito el 24 de febrero de 2004. Como culminación del proceso, Mellet suscribió un acuerdo, en nombre de la empresa pública mixta, "nuevamente sin estar autorizado y sobrepasando sus facultades", con Mohefa, en el que fijó una indemnización de 150.251 euros a favor de esta sociedad, cantidad de la que no se hizo cargo la compañía aseguradora y que supuso un "quebranto económico" para la empresa, que añadía que las facultades delegadas del director gerente le permitían sólo disponer de hasta 60.000 euros.

Fernando Mellet reconoció en su declaración en el juzgado de instrucción que firmó un "precontrato" o "compromiso formal" con la empresa Mohefa para la explotación de la guardería y añadió que dicha firma "entraba dentro de sus facultades" como director general. El ex directivo aseguró igualmente que dio cuenta de la firma del precontrato a la Comisión Ejecutiva de la lonja, y añadió que "según sus poderes no tenía que solicitar autorización con anterioridad a la firma del documento a ningún órgano de gobierno de Mercasevilla, sino exclusivamente informar a la Comisión Ejecutiva".

La investigación judicial se remonta al año 2012 y es una de las primeras causas que se abrieron al investigar las supuestas irregularidades en la gestión de Mercasevilla contra el que fuera director general Fernando Mellet, que fue condenado a 21 meses de inhabilitación y al pago de una multa de 600.000 euros por haber exigido a unos hosteleros el pago de una mordida de 450.000 euros a cambio de la adjudicación de una escuela de hostelería.

Asimismo, en marzo de 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet a dos años de cárcel por un delito de malversación, en relación con la beca de estudios de diseño en Londres que, por un importe de 16.412,12 euros, se pagó a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado