El mensaje de la Fiscalía General del Estado para el 25-N: "Acabar con la violencia de género es responsabilidad de todos"

La Fiscalía General del Estado ha lanzado en sus redes sociales por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer un vídeo en el que trata de desmontar una serie de estereotipos machistas que, a juicio del órgano, conducen precisamente a la violencia contra las mujeres. "Quien bien te quiere te hará reír", asegura el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el primero en intervenir en un vídeo en el que también participa el fiscal de sala coordinador de Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja, que sostiene que "el compañerismo en igualdad es el único modo de querer".

"No eres su dueño, quiérela libre", señala el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a quien sigue el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. "No te equivoques, no es ella, eres tú", afirma. Por su parte, el fiscal de sala de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo, deja claro que "el control es absolutamente incompatible con el amor"». Diego Villafeñe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE apunta, por su lado, que "hacerla de menos no te hace de más".

"No es el alcohol, no son los celos, eres tú. Asúmelo y cambia", añade Manuel José Rivas, el fiscal adscrito a la fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer. El vídeo elaborado por la FGE termina con un mensaje en letras moradas que defiende que "acabar con la violencia de género es responsabilidad de todos".