La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso por abonar la paga extra retirada en 2012

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP), a la que imputa delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber abonado a los funcionarios la paga extra que el Gobierno retiró en el año 2012 por el decreto para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad. El Ministerio reclama además que se condene a la ex regidora popular a indemnizar al Ayuntamiento de Bormujos con los casi 170.000 euros que recibieron los funcionarios y pide asimismo que estos trabajadores municipales sean llamados al proceso como partícipes a título lucrativo del delito.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía recuerda que el decreto ley 20/2012 suprimió la paga extraordinaria de la Navidad del año 2012 para el personal del sector público y, por ello, la ley de presupuestos generales del Estado dispuso que ese año las retribuciones del personal del sector público "no experimentaría incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, añadiendo que ello afectaba a las retribucion es salariales y extrasalariales, así como los gastos de acción social".

Dice la Fiscalía que la acusada, que en su día fue absuelta de un delito de cohecho en relación con el bolso de Loewe que recibió del empresario Jesús Calvo Soria, "con la clara intención de eludir tales normas, ordenó al departamento de personal del Ayuntamiento que informátivamente se creara en la aplicación de nóminas un subcomplemento de productividad, a través del cual se abonara a cada empleado municipal entre los meses de julio y diciembre de 2012, una sexta parte de lo que les hubiera correspondido por la paga extraordinaria suprimida".

Se creó así un suplemento denominado "Productividad RD Ley 20/12", dictando la entonces alcaldesa "para encubrir esos pagos fraccionados de la paga extraordinaria de Navidad", una resolución en la que acordaba adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo lo dispuesto en el referido decreto del Gobierno central.

"Doble ingreso para los empleados públicos"

A continuación, dictó seis resoluciones, una por cada mensualidad, aprobando el abono a los empleados en concepto de complemento de productividad "no justificado" el importe de la paga extraordinaria, lo que supuso un desemboso total para el Ayuntamiento de 169.678,66 euros.

En el año 2014, el Gobierno aprobó en los presupuestos generales el abono a los empleados públicos de diversas cantidades en concepto de "recuperación de los importes dejados de percibir" por la paga extraordinaria suprimida, y el Ayuntamiento de Bormujos presidido por Ana Hermoso y el nuevo alcalde dictaron las oportunas resoluciones por las que se realizó el desembolso de 119.162,86 euros, atendiendo a los procentajes en que se estableció la devolución de lo no percibido en su día, "por lo que se produjo un doble ingreso por los empleados públicos en la parte cuya devolución se acordó".

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para la ex alcaldesa y otros diez años de inhabilitación, y además reclama que indemnice con 169.678,66 euros al Ayuntamiento de Bormujos, que está personado en la causa como acusación particular. Asimismo, considera que los funcionarios deben responder "de forma solidaria en razón a lo que cada uno haya percibido" de esa paga de productividad no justificada, en su condición de partícipes a título lucrativo, por lo que ha solicitado que los funcionarios sean identificados y traídos a este proceso.

"Arbitrariedad y claro perjuicio del dinero municipal"

La causa contra Ana Hermoso ha sido investigada por el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que inicialmente acordó el archivo, pero el Ayuntamiento de Bormujo presentó un recurso contra la decisión de la juez y la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ordenó que continuara el procedimiento. La juez, según explica la Audiencia en un auto, acordó el archivo al estimar que lo que había ocurrido era una "mera desviación de poder de índole administrativa que no entendía incursa en el delito de prevaricación".

Sin embargo, el tribunal revocó el archivo al entender que los hechos investigados tienen "apariencia delictiva" por cuanto los indicios apuntan a una "eventual contradicción patente y grosera contra el ordenamiento jurídico (algo más que una mera ilegalidad), utilizando un mecanismo legal que era de su exclusiva competencia (la productividad) par aeludir el cumplimiento de la ley para terminar pagando dos veces por lo mismo, con presunta arbitrariedad y en claro perjuicio del dinero municipal, por destacable que fuera el superávit del Ayuntamiento".

En su declaración ante la juez, Ana Hermoso negó el pago encubierto de la paga extra y defendió que eran "complementos de productividad legales".