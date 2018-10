La Fiscalía pide dos años de prisión para el psiquiatra Javier Criado por un delito contra la integridad moral

La Fiscalía de Sevilla reclama una condena de dos años de prisión para el psiquiatra sevillano Javier Criado, al que atribuye un delito contra integridad moral en relación con el trato dispensado a una de las pacientes. El Ministerio Público también reclama que se le imponga la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la denunciante y que indemnice a esta mujer con 6.000 euros, según han confirmado fuentes del Ministerio Público.

En octubre del año pasado Javier Criado declaró en calidad de investigado ante la juez de Instrucción número 19 de Sevilla y atribuyó a un "ánimo de venganza"l a denuncia que le presentaron una treintena de mujeres por la presunta mala praxis y supuestos abusos en su consulta, aunque del total de denuncias la juez sólo investigaba ya el caso de una mujer por un delito contra la integridad moral, por haberla tratado presuntamente de forma vejatoria durante el mes y medio que estuvo en tratamiento.

En su declaración, el psiquiatra negó las acusaciones y defendió que el conjunto de las denuncias se debe a un "ánimo de venganza de todas las mujeres contra él", porque unas veces le "pedían determinados informes para algo y él no se los quería dar". Según la abogada de la acusación particular, Inmaculada Torres, el psiquiatra no dio una explicación respecto a "cómo es posible que tantas mujeres que no se conocen entre ellas se pongan de acuerdo con ánimo de venganza por algo que no está acreditado", por lo que el investigado llegó a afirmar que se trata de una conspiración contra él y afirmó que las más de 30 mujeres "se han puesto de acuerdo entre ellas a través del teléfono".

En el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla también compareció el mismo día que el psiquiatra la mujer que lo denunció, quien ratificó la denuncia por el supuesto trato vejatorio que habría recibido durante el mes y medio que acudió a la consulta del psiquiatra. El psiquiatra, según la letrada, manifestó que la denunciante "no tenía nada", no tenía ninguna patología, y sólo "hacía teatro".

En enero de 2017, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ratificó el archivo de ocho de los nueve delitos que atribuyeron ocho mujeres en la primera denuncia presentada en diciembre de 2015 contra Criado, entre los que se encontraban delitos de abusos sexuales continuados.

La titular del juzgado de Instrucción número 19 declaró prescritos estos delitos en un auto dictado en enero de 2016 y que luego fue confirmado por la Audiencia de Sevilla, al desestimar el recurso de apelación presentado por la abogada de las denunciantes, lo que suponía que el caso Criado se desinflaba. En el auto, la Sección Primera de la Audiencia rechazó la alegación de la parte acusadora, que entendía que se había aplicado indebidamente la prescripción en estos ocho delitos imputados a Criado, entre los que había delitos contra la libertad sexual, omisión del deber de socorro e intrusismo.