El fiscal insiste en reprochar a Griñán que no actuara pese a conocer los informes con las irregularidades de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha insistido este martes, en su informe definitivo en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, en reprochar al ex presidente la Junta José Antonio Griñán que no actuara para poner fin al sistema, a pesar de que según el Ministerio Público tenía conocimiento de los informes de la Intervención en los que se advertían de las numerosas irregularidades en las ayudas que se concedieron durante una década.

En la parte final de su informe, que está previsto que concluya esta misma mañana, el fiscal delegado de Anticorrupción está enumerando de forma individualizada cuál es la participación que a su juicio ha tenido cada uno de los 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados y a los que atribuye delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En el caso de Griñán, que fue ex consejero de Economía entre 2004 y 2009 y presidente de la Junta desde 2009 a 2013, ha fundado la participación concreta del ex presidente en la declaración del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ante el Tribunal Supremo y en el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez de refuerzo Álvaro Martín, en el que se incluyen ambos delitos.

Sobre la declaración de Gómez Martínez, el fiscal ha recordado que éste defendió que no era necesario la emisión del informe de actuación y que en esa comparecencia en el Supremo sostuvo que hasta tres consejeros del Gobierno andaluz recibieron los informes que incluían "circunstancias relevantes como para tomar medidas", por lo que, siguiendo la declaración del ex interventor, "la excusa del informe de actuación es eso: una excusa", y el consejero de Hacienda podía haber ordenado que se supendieran los pagos de las ayudas a través de las transferencias de financiación al IFA.

En esa declaración ante el Alto Tribunal, ha proseguido el fiscal, Manuel Gómez también dijo que "bastaba una orden verbal" del consejero de Empleo al director general para que se hubiera dejado de presupuestar las transferencias de financiación, y sobre el consejero de Innovación podía "haber dado instrucciones para denunciar el convenio marco de 2001".

En cuanto a los cargos por malversación que la Fiscalía atribuye a Griñán, para que el pide seis años de prisión y 30 años de inhabilitación, el fiscal ha querido distanciar la resolución del instructor del Supremo que en junio de 2015 no apreció el delito de malversación en el ex presidente del auto dictado por el juez de refuerzo en mayo de 2016 tras haber practicado "numerosas diligencias", lo que le ha llevado a afirmar que los indicios contra Griñán están "plenamente acreditados y ahora sí se puede afirmar", siguiendo este auto, que Griñán era "consciente de las vulneraciones patentes y groseras que se estaban produciendo y de la disposición de caudales públicos contra legem".

El fiscal delegado de Anticorrupción ha señalado que a pesar de que Griñán ha negado haber recibido dichos informes, "no cabe la menor duda de que el destinatario es el consejero" de Economía y en el caso de que existiera alguna duda, la misma se disipa con el oficio de remisión del interventor del informe adicional de 2003, remitido a la entonces viceconsejera y también imputada Carmen Martínez Aguayo, en el que se envía dicho informe "para su conocimiento y traslado al consejero".

Conoció los acuerdos de Control Financiero Permanente y las memorias

De la misma forma, el fiscal ha aseverado que Griñán conoció los acuerdos de Control Financiero Permanente y el contenido de las memorias de la Intervención que eran remitidas al Consejo de Gobierno, y en este sentido ha precisado que "es impensable que no haber asistido a una sesión del Consejo de Gobierno implique su desconocimiento". También ha dicho que el ex presidente Manuel Chaves ha declarado que cuando existía una disputa entre consejerías en materia presupuestaria él siempre "daba la razón" al consejero de Hacienda.

El fiscal ha puesto de manifiesto que la utilización de las transferencias de financiación generó un déficit importante en el IFA/IDEA, al tener que asumir compromisos de pago de ayudas por encima de lo presupuestado, y ha añadido que ese desfase aparecido hasta que "de forma torticeramente no quedó reflejado en la contabilidad" de la agencia.

Por último, ha rechazado la petición de la defensa de Griñán, que manera alternativa a la absolución ha planteado el "error invencible" del artículo 14 del Código Penal, según el cual, "el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal", algo que el Ministerio Público rechaza que pueda ser aplicado a este caso.