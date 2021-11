Hackean la identidad de un sevillano para estafar a personas en toda Europa

Más información Los delitos cibernéticos se triplican en Sevilla en los últimos cinco años

Las operaciones a través de internet son algo habitual y una nueva forma de encontrar datos personlaes de las personas que, en las manos no adecuadas, pueden ser un grave problema. Si no, que se lo pregunten a un sevillano al que piratas informáticos han suplantado la identidad para estafar a otras personas por toda Europa. Todo comenzó cuando, según su abogado, intentó alquilar en marzo de 2020 un piso a través de internet, una actividad aparentemente inocua, que terminó con el DNI en manos de estos piratas informáticos y sin alquilar la vivienda, puesto que no existía. Pero las consecuencias han ido más allá. Ahora, el sevillano ha sido acusado por un juzgado de Viena por estafar a un ciudadano austriaco con el mismo método, según explica el abogado Francisco José Peláez, de PenalTech.

De este modo, José, que así se llama este hombre que lo único que quería era alquilar un piso en el barrio de San Jerónimo, se ha visto envuelto en una situación dantesca por la que, además de quedarse sin el piso que creía alquilar, ha sido acusado de estafa por un juzgado de Viena. En septiembre tuvo que declarar ante la Fiscalía de Cooperación Internacional española por un presunto delito de estafa informática. Hasta aquí José ha tenido que pasar un largo camino de denuncias y gestiones con la Guardia Civil.

El contacto con el anunciante del piso fue siempre a través de correo electrónico y, tras varias comunicaciones, le solicitó que realizara un ingreso a través de una plataforma de pago de una conocida web de alquileres por la cantidad de 1.020 euros en concepto de fianza y primera mensualidad de la vivienda que pretendía alquilar. También le pidió una foto de su carnet de identidad para preparar el contrato. Una vez realizado el pago de la fianza, el estafador volvió a escribirle un correo electrónico a José donde le decía que no había recibido ningún dinero. Esta situación comenzó a hacerle sospechar, por lo que intentó contactar con el vendedor del piso sin éxito, por lo que presentó denuncia en la Guardia Civil.

Todo quedó en un disgusto del que nunca supo más nada hasta que más de un año después, en septiembre de 2021, José recibió una notificación de la Fiscalía de Cooperación Internacional donde se le citaba para declarar en calidad de investigado. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que un ciudadano austriaco le denunciaba por los mismos hechos que él había sufrido. El denunciante vienés contactó con un anunciante de un piso que se alquilaba en Viena llegando a un acuerdo entre ambos y solicitándole el supuesto propietario que realizara una transferencia bancaria a una cuenta de un banco español en la que José aparecía como titular.

Tras consultar con el abogado Francisco José Peláez Ortiz, en la sede de Sevilla del despacho de abogados PenalTech, José acudió a la entidad bancaria donde supuestamente tenía la cuenta y descubrió la existencia de varios ingresos de distintas personas, supuestamente otros estafados, todos ellos retirados en efectivo a través de un cajero automático. Al parecer, estas cuentas online se abren sin necesidad de asistir a una oficina física sino que todos los trámites para su apertura se hacen vía internet requiriendo para su apertura únicamente una fotografía del carnet de identidad.

El propio José averiguó que la entidad remitió la tarjeta de dicha cuenta a un domicilio de Valencia que coincide con el de un hostal.

Según explica Francisco José Peláez, el procedimiento judicial seguido en Austria continúa investigándose y el mismo continúa como acusado en dicho procedimiento y el hombre a quien estafaron en Sevilla está la espera de recibir nuevas notificaciones de otros procedimientos judiciales seguidas por las otras víctimas que, igualmente, han sido estafadas y que han ingresado el dinero en la cuenta abierta a su nombre.

Como explica Francisco José Péláez, del despacho de abogados PenalTech, "este tipo de hechos son cada vez más frecuentes. Son muchas las personas de toda España que nos llaman por asuntos muy parecidos en asuntos en los que, siendo inocentes, se les acusa de un delito de estafa y otro de suplantación de identidad cuando, previamente, alguien se ha hecho con su DNI de multitud de formas. Es fundamental denunciar y concienciar a la sociedad de lo que está pasando".