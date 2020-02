Juicio por estafa en la venta de unos pisos en la calle Pureza

Tres hombres, uno de ellos en paradero desconocido serán juzgados a partir del 4 de feberero en la Audiencia Provincial de Sevilla por un presunto delito de estafa continuada por el que se enfrentan a cuatro años de cárcel y2.160 euros cada uno. Según el ministerio fiscal, F. J. A. A., J, M. S. y L. V. B. constituyeron una sociedad que realizó la promoción de un inmueble situado en la calle Pureza con el fin de consruir pisos, garajes y trasteros. Para realizar la obra contrató a una constructora a quien como modo de pago entregó unos pagarés a 150 dias "a sabiendas de que no iban a ser atendidos a su vencimiento pues la cuenta contra la que se emitían no tenían fondos, ni los iba a tener", puntualiza la Fiscalía.

Aún así, la constructora siguió trabajando en la promoción puesto que los acusados aseguraban que les pagaría "cuando recibieran el préstamo hipotecario al promotor sobre la totalidad del inmueble". El ministerio fiscal cifra la suma total impagada en 299.890,42 euros. Según la fiscalía, "la intención de los acusados fue siempre apoderarse de la suma que recibieran del crédito hipotecario, sin emplearla en la pago de la construcción del inmueble" . El escrito de la Fiscalía recoge que, aunque el crédito se efectuó el 4 de abril de 2001, no se inscribió en el Registro de la propiedad hasta 10 años después, el 22 de junio de 2011.

Además, hay hasta cinco compradores que nunca recibieron las viviendas , puesto que no se terminaron ante la falta de pago a la constructora. Aunque algunos recbieron indemnización por parte de la aseguradora de la promotora, no en todos los casos fue el mismo dinero entregado como entrada en la compra de los pisos. Es más, a uno de ellos al que se había vendido tres viviendas, una plaza de garaje y un trastero, no se le devolvió nada.